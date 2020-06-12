صور.. "صحة شمال" سيناء تعلن بدء التقدم لمدارس التمريض.. تعرف على الشروط

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، اليوم فى بيان لها، شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض الثانوية للعام الدراسى 2020 /2021، بعد تصديق محافظ شمال سيناء عليها.

وتضمنت شروط التقدم

المتقدم مصرى حسن السير والسلوك، الحصول على الاعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسى 2019- 2020، القبول لأعلى المجاميع المتقدمة وتم تحديد الحد الأدنى للتقديم 263 درجة، الأعداد المقبولة بالفصل الواحد 25 طالب وطالبة .

أن يكون المتقدم من نفس ابناء المحافظة التى حصل منها على شهادة اتمام التعليم الأساسي من الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لايقل السن من بداية العام الدراسى عن 14 عام و6 شهور، ألا تكون الطالبة متزوجة ولايتم الزواج اثناء فترة الدراسة، يتقدم الطالب فى الإدارة الصادر منها الشهادة الإعدادية فقط لاغير .

اجتياز اختبارات، الاختبار الشخصى وهو قوة ملاحظة لباقة فى الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل والمعلومات العامة .

والكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة كشف نظر وباطنى واختبار مخدرات .

واختبار القدرات ويشمل الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، اختبار الإملاء واللغة العربية ويشترط الحصول على سبع درجات من 10 لاجتياز الاختبار، واختبار اللغة الانجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الاختبار، وكشف الهيئة ويشمل الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

وفى حالة اجتياز المتقدم للاختبارات السابقة يتم اتخاذ قرارات وهى إقرار علىً ولى الامر بعدم قبول الطالب الا بعد انتهاء اجراءات التنسيق، تعهد على الطالب والطالبة بقبول العمل بمختلف المواقع الطبية بمختلف المواقع المواقع حسب حاجة العمل وطبقًا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، زواج الطالبة خلال فترة الدراسة وعدم النقل من مدرسة لأخرى خلال فترة الدراسة .