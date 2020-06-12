اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "صحة شمال" سيناء تعلن بدء التقدم لمدارس التمريض.. تعرف على الشروط

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:35 م
صور.. "صحة شمال" سيناء تعلن بدء التقدم لمدارس التمريض.. تعرف على الشروط محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، اليوم فى بيان لها، شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض الثانوية للعام الدراسى 2020 /2021، بعد تصديق محافظ شمال سيناء عليها.

وتضمنت شروط التقدم 

 المتقدم مصرى حسن السير والسلوك، الحصول على الاعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسى 2019- 2020، القبول لأعلى المجاميع المتقدمة وتم تحديد الحد الأدنى للتقديم 263 درجة، الأعداد المقبولة بالفصل الواحد 25 طالب وطالبة .

أن يكون المتقدم من نفس ابناء المحافظة التى حصل منها على شهادة اتمام التعليم الأساسي من الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لايقل السن من بداية العام الدراسى عن 14 عام و6 شهور، ألا تكون الطالبة متزوجة ولايتم الزواج اثناء فترة الدراسة، يتقدم الطالب فى الإدارة الصادر منها الشهادة الإعدادية فقط لاغير .

اجتياز اختبارات، الاختبار الشخصى وهو قوة ملاحظة لباقة فى الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل والمعلومات العامة .

والكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة كشف نظر وباطنى واختبار مخدرات .

واختبار القدرات ويشمل الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، اختبار الإملاء واللغة العربية ويشترط الحصول على سبع درجات من 10 لاجتياز الاختبار، واختبار اللغة الانجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الاختبار، وكشف الهيئة ويشمل الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

وفى حالة اجتياز المتقدم للاختبارات السابقة يتم اتخاذ قرارات وهى إقرار علىً ولى الامر بعدم قبول الطالب الا بعد انتهاء اجراءات التنسيق، تعهد على الطالب والطالبة بقبول العمل بمختلف المواقع الطبية بمختلف المواقع المواقع حسب حاجة العمل وطبقًا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، زواج الطالبة خلال فترة الدراسة وعدم النقل من مدرسة لأخرى خلال فترة الدراسة .

 

bf063e9a-e7ab-4fbb-ae39-4ff3ea3656ea

 
741d200e-125d-4f63-9f13-fb05b7d3db70
 

 

 
 

 

 


شمال سيناء

مدارس التمريض

سيناء

العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة