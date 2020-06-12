صور.. خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفائهم من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبرهيم شنقير مدير العزل الصحي، وتحت إشراف طبي كل من الدكتور شريف موسي، والدكتور أمير عدنان، أنه تم مساء اليوم الخميس، خروج عدد 18 حالة تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، ليتم خروجهم بسلام الله الي منازلهم بعد إتمام نعمة العافية بفضل الله وكرمه.



خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفاؤهم (1)

واحتفل الجميع بخروج المتعافين وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافين بتقديم الشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى علي تقديم الدعم العلاجي و النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع مرضانا وان يحفظ الله مصرنا الحبيبة.



خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفاؤهم (2)

وفى نفس السياق تفقد أطباء مستشفى إسنا للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، حالة المتعافين لدى تجهيزهم للخروج عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لمعرفة رأيهم فى طبيعة الخدمة المقدمة لهم خلال فترة العلاج حتى الوصول لسلبية التحاليل والشفاء التام قبل مغادرة المستشفى والعودة لمنازلهم.



خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفاؤهم (3)

وفى هذا الصدد صرح الدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل بمستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أنه نجحت فرق العزل الطبى وفريق التمريض بالمستشفى حتى الآن فى دعم علاج وشفاء أكثر من 621 حالة حتى الآن بنجاح كبير للفرق الطبية بالمستشفى، حيث يقدم الجميع أفضل ما لديهم لخدمة المصابين على مدار الـ24 ساعة دون كلل أو تقصير مع أحد.



خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفاؤهم (4)

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، أنه تم مساء يوم الأربعاء الماضى، خروج أكبر عدد تعافي علي الإطلاق من مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية، بعدد 33 من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم العلاجي والنفسي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، كما كان من ضمن الحالات 3 حالات كانوا في الرعاية المركزة، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بأكبر عدد على الإطلاق 33 متعافيا.



خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفاؤهم (5)



خروج 18 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفائهم (6)