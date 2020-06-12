اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:38 م
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صور .. حى شرق الإسكندرية ينفذ قرارات الإزالة فى 18 عقارا مخالفا

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:24 م
صور .. حى شرق الإسكندرية ينفذ قرارات الإزالة فى 18 عقارا مخالفا البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأعلن حى شرق الإسكندرية ، فى بيان له ،تنفيذ قرارات الإزالة في 18 عقار مخالف ،حيث وجه  محارب هيلع رئيس حي شرق بتكثيف حملات الإزالة بنطاق الحي، وفي هذا الإطار نفذت لجان الإزالة الثلاثة المُشكلة على دوائر أقسام الشرطة الثلاثة بنطاق الحي قرارات الإزالة في (18) عقار مخالف.

وأوضح البيان أنه في دائرة قسم شرطة رمل ثانِ تم تنفيذ قرارات الإزالة في عدد (8) عقارات مخالفة في شوارع؛ البيت المعمور السيوف، وش الصفا والمروة وش صالح عيد وش رضوان شفيق وش الاخلاص مع ش مصطفى شعبان ش ياسر بن عمار وش ذكي عطالله السيوف وش7 من ش مصطفى شعبان ارض المفتي.

أما في دائرة قسم شرطة سيدي جابر تم تنفيذ قرارات الإزالة في عدد (10) عقارات مخالفة في شوارع؛ شهاب ابو السنون، زنانيري كليوباترا، بن حوقل كليوباترا، طريق الحرية وش زهير بن سلمى سبورتنج، ش اسماعيل عيد كليوباترا وش 29 متفرع من ش عزب وش طيبة وش بن وصيف شاه.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.


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البناء المخالف

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