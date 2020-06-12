اليوم السابع
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صور.. حملات رش وتعقيم من شباب الهلال الأحمر بالأقصر بوحدات المرور

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:54 م
صور.. حملات رش وتعقيم من شباب الهلال الأحمر بالأقصر بوحدات المرور حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال فرع الهلال الأحمر المصرى بمحافظة الأقصر، من حملاتهم المكثفة لخدمة المجتمع، وذلك تعفيلاً لدور الهلال الأحمر في الإستجابة لمواجهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، حيث قام فريق الرش والتطهير بالفرع بإطلاق حملات مكثفة للرش وتطهير بعدد من المباني الحيوية والتي يتردد عليها المواطنين بصفة دورية.

وشملت حملات فرع الهلال الأحمر للرش والتعقيم بالأقصر، مكتب بريد الأقصر الرئيسي، ووحدة مرور الأقصر الرئيسي وصالة التراخيص ومدرسة القيادة بالإدارة، ووحدة مرور البر الغربي بالقرنة وصالة التراخيص، ووحدة الشئون الإجتماعية بالقرنة، كما قام فريق التطهير والتعقيم برش وتطهير دار إيواء الملحقة بجمعية الشابات المسلمات، كما تم تقديم شنطة إسعافات أولية كمساهمة من الهلال ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية لجمعية الشابات ولأبناء وبنات الدار، وتم رش و تعقيم عدد من دور الإيواء بمحافظة الأقصر وتوزيع شنط إسعافات أولية وتوعيه العاملين بإجراءات السلامة والوقاية لمكافحة إنتشار العدوى بالفيروس.

وكان قد صرح رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه قرر مجلس المدينة تفعيل مبادرة جديدة وحملة لدعم الأهالى الذين تقرر لهم العزل المنزلى خلال فترة العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت شعار "متخرجش من بيتك.. وإحنا حنجيلك"، للتأكيد على وقوف كافة قيادات محافظة الأقصر بجانب المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة أزمة فيروس كورونا بمصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة الجديدة يشارك فيها عدد من رجال مجلس مدينة الأقصر ومجموعة من شباب المدينة الذين أطلقوا مؤخراً مبادرة "اكسر عجزك وحقق حلمك"، وقال للمواطنين: "المبادرة هدفها خدمة كافة المواطنين المعزولين منزلياً، وأناشدهم جميعاً أطلبنا ونوصلك علاجك لحد باب البيت"، مؤكداً على أنه تقوم الحملة بتوصيل العلاج لمرضي كورونا الذين تم اجراء مسح طبي لهم بمستشفى العام، وكانت نتائجهم إيجابي المعزولين وذلك للمتابعة الدائمة والاطمئنان علي صحتهم.

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (1)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (1)

 

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (2)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (2)

 

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (3)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (3)

 

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (4)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (4)

 

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (5)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (5)

 

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (6)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (6)

 

حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (7)
حملات رش وتعقيم مكثفة من شباب الهلال الأحمر بالأقصر (7)

 


الاقصر

رش وتعقيم مؤسسات الاقصر

الهلال الاحمر بالاقصر

اخبار الاقصر

تعقيم وحدات المرور

اخبار المحافظات

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