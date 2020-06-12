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صور.. حملات تطهير وتعقيم ورفع المخلفات ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:33 م
صور.. حملات تطهير وتعقيم ورفع المخلفات ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ جانب من اعمال التطهير
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وفض أسواق، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،وإزالة تعديات ،ورفع المخلفات ،وأعمال نظافة.

 

وأشرف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بقرى الحصة، وقونه، وكوم بليده، وكفر السراحنة التابعين للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية.

 

كما تابع أعمال تحسين كفاءة النظافة والإنارة بقرية شباس عمير، فضلاً عن تركيب الفرد الخامس بطريق التفتيش منية قلين، وعزبة الأوقاف، وكفر أبو حطب بقرية الحرية، وأشرف المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال حملات النظافة العامة والتجميل، وطلاء البلدورات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، والقرى.

 

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال التطهير والتعقيم بقرى الملاحة، وسد خميس، و الروضة، فضلًا عن رش وتطهير الوحدة المحلية، والصحية بقرية الفقهاء القبلية، بالإضافة إلى متابعة النوبتجية الليلية لعدم إقامة سوق الملاحة الأسبوعي، منعاً للتجمعات، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما أشرَفت رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، وقريتى الملاحة، ودمرو.

 

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالإشراف على أعمال التطهير والتعقيم بقرية محلة موسى، حيث تم رش وتعقيم محطة السكة الحديد، ومكتب البريد، ووحدة طب الأسرة ،وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات الرش والتطهير بالمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وقريتى السحايت، والسرايا.

 

وأشرف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وتم تطهير السجل المدني، ومدرستى الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات، والخط العربي.

 

وأشرف العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، على رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات بطريق الكورنيش، والمقابر، والطريق العام، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع مخلفات القمامة بكافة شوارع المدينة، والمداخل، والمخارج، والطريق العام، وبجوار عمارات الإسكان، ومحطة الكهرباء، وطريق الكورنيش.

 

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

 

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