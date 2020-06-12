صور.. تنفيذ حملتى تعقيم للمنشآت الرياضية ومكافحة القوارض بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة رمانة الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذها حملة تعقيم للمنشآت الرياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة القادمة.

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وكليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضة وتحت إشراف حمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة، قام مركز شباب ام عقبة بتعقيم وتطهير مركز الشباب والصالات والملاعب الخاصة بالمركز ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم الانتهاء من عمليات تعقيم وتطهير نادى 6اكتوبر، ومركز شباب 6اكتوبر، ومركز شباب رمانة، ومركز شباب الشهداء وبعض المساجد بالقرية.

وقام مركز شباب الشيخ سالم الهرش بتعقيم وتطهير مركز الشباب والصالات والملاعب الخاصة بالمركز، والمؤسسات والمصالح الحكومية الموجودة بالقرية، كما قام مركز شباب الشهيد أحمد المنسى بتعقيم وتطهير مركز الشباب والصالات والملاعب الخاصة بالمركز، والمؤسسات والمصالح الحكومية الموجودة بالقرية، كما قام العاملون بنادى 6 أكتوبر بتعقيم وتطهير المبنى الخاص بالنادى والملعب الخماسى وغرفة اللوحة الكهربية .

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، تواصل حملات تعقيم المنشأت الرياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى .

وأوضح البيان انه تم بتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تعقيم مراكز الشباب بادارة رمانه استعدادا لعودة الانشطه واستقبال الأعضاء. بمراكز شباب الشهداء الكرامة الشوحط سالم الهرش الجناين فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وشارك فيها الشباب اعضاء برلمان الشباب والطلائع بمركز شباب الشهداء ومركز شباب الكرامه بحملة تطهير وتعقيم لمرافق المراكز ضمن الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط بالمراكز.

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، تنفيذ الموجة العاشرة لحملة مكافحة القوارض والذباب بمدينة العريش .

وافاد بيان صادر عن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش التابع لصحة شمال سيناء بالعريش الانتهاء من حملة مكافحة القوارض الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا فى بعض الأماكن.

واوضح البيان ان الحملة فى موجتها العاشرة استهدفت منشأت حكومية ومحطات صرف صحى، وتمت تحت اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الشئون الصحية.

وسبق اعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، من تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لأحياء مدينة العريش لمواجهة القوارض والذباب .

واوضح بيان الوحدة، ان الحملة استهدفت القوارض، ومكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا .

وشملت مناطق : الايابية و شارع العشرين وشارع القاهرة، و شمس و محكمة العريش الابتدائية ومركز بحوث الصحراء،. ومحطات الصرف بحى الايابية، ومحطة العشرين، وحى الزهور، ومنطقة الخزان، وابنى بيتك وشارع أسيوط، وحى المساعيد، و التعاونيات و الشرابجة .

نفذت الحملات برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وشارك فيها مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد و السيد السنوسى ومحمد شحاته و فرج محمود و السيد عبد الغفور، وسعيد متولى وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبد اللطيف.

نفذت صحة شمال سيناء فعاليات توعوية بخطورة مرض كورونا وسبل تجنب الإصابة بالفيروس، وقام بتنفيذها فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء متخصصون ،واستهدفت أماكن تواجد الأهالى .

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية، أن الفعاليات تضمنت ندوة قدمتها أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد، وعن أهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة، وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بالندوة .

وقامت حنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات بالشيخ زويد زيارة اشرافية وعقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد بمقر رعاية الطفل بالشيخ زويد .

وكانت أعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد التابعة بصحة شمال سيناء، توفير أدوية لمخالطين حالات كورونا ببئرالعبد بشمال سيناء .