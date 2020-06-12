صور.. تجهيز 18 سرير عزل لمصابى كورونا بمستشفى أبو كبير المركزى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أجرى المحاسب محمد حسن محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى أبو كبير المركزى لمتابعة تجهيز عدد 18 سرير عزل.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتوطيد العلاقات ومشاركة المجتمع المدنى فى مكافحة انتشار والإصابة بفيروس كورونا المستجد وتذليل العقبات والتحديات أمامهم.

وتفقد رئيس المركز مستشفى أبو كبير المركزى للاطمئنان على حسن سير العمل ومتابعة أعمال الإنشاءات الخاصة بغرف العزل التى تتم بالمستشفى والتى تهدف إلى تجهيز عدد 18 سريرا بغرف العزل تم تبنيها والتبرع بتكلفتها عن طريق أفراد المجتمع المدنى وأحد المتبرعين، وذلك بتحمل تكاليف التجهيزات من أسرة ومستلزمات وإنشاء حمامات وممرات آمنة لمنع الاختلاط بالحالات المصابة بفيروس كورونا