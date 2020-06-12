صور.. بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

تابع المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة، ووضع الاساسات الخاصه بالبوابه ، وذلك ضمن اعمال التطوير بمدينة المحله الكبري بالاشتراك مع المحاسب تامر خليل والقبطان شريف العربى ضمن المشاركة المجتمعيه من ابناء مدينة المحله .

وذلك ضمن توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة حفاظا على الصالح العام.

على الجانب الاخر اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن استمرار أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة .

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار عمليات تركيب بوابات التعقيم من قبل الانتاج الحربي منذ ليلة امس ، مشيرا الي تجهيز 16 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس شرق طنطا ، و 17 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس غرب طنطا، و 7 بوابات تعقيم مزدوجة لمدارس قطور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، انه تم استلام كافة المواد المطهرة التى تستخدم فى بوابات التعقيم، موجها الشكر لمحافظ الغربية طارق رحمي لتذليله كافة الصعاب التى تواجه الأطقم الفنية لتركيب البوبات التى تعمل ليل نهار من اجل تنفيذ خطة تركيب البوبات والانتهاء منها قبل بدء امتحان الثانوية العامة.

وكانت أنهت محافظة الغربية كافة استعداداها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها 21 يونيو المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك توفير بوابات للتعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وأوضح طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات صحفية أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة 34 الف و 780 طالبا وطالبة، مؤكداً علي الانتهاء من تجهيزات جميع مقار لجان الامتحانات والبالغ عددها 122 مقرا علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.