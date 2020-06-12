اليوم السابع
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صور.. العاهل الأردنى يؤدى صلاة الجمعة بين المواطنين وسط إجراءات احترازية

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:29 م
صور.. العاهل الأردنى يؤدى صلاة الجمعة بين المواطنين وسط إجراءات احترازية العاهل الأردنى يؤدى صلاة الجمعة
كتب محمد جمال

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شارك العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، مواطنيه فى تأدية صلاة الجمعة، فى الأسبوع الثانى لفك حظر التجول الشامل والذى كان يعمل به نهاية كل أسبوع.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الأردنية، الملك عبد الله وهو يقف وسط المصلين لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة الجمعة، وقد بدا الجميع ملتزما بالتعليمات والإرشادات التي فرضتها السلطات الصحية في المملكة، من الحفاظ على مسافة كافية وارتداء الكمامة والقفازات الطبية.

عاهل الأردن
عاهل الأردن

 

وأعلنت الحكومة الأردنية إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من يونيو، في إطار تخفيف القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا، مع التأكيد على الالتزام المشدد بالتعليمات الصحية.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، نهاية مايو الماضي، إلى أنه ستتم دراسة السماح بالتجول أيام الجمع، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تقليل ساعات الحظر وفتح المزيد من القطاعات، وذلك بناء على توصيات لجنة الأوبئة بالأردن.

العاهل الأردنى يؤدى صلاة الجمعة
العاهل الأردنى يؤدى صلاة الجمعة

 

الملك عبد الله يؤدى صلاة الجمعة
الملك عبد الله يؤدى صلاة الجمعة

 


الأردن

العاهل الأردنى

الملك عبد الله

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