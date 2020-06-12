صور ..التصدى لـ 10 حالات بناء مخالف بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية ، حملات التصدى للبناء المخالف، وذلك تتفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدي ومحاربة ظاهرة البناء المخالف وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف حملات الازالة للتصدي لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندري والحفاظ على المرافق العامة للدولة.

وأشار حى العامرية أول فى بيان له اليوم ، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول ، تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي والإدارات المعنية ، حيث تم تنفيذ 3 قرارات إزالة ، وهى إزالة بناء مخالف بشارع السلام بعبد القادر، إزالة في المهد لغرفة بالحرابي بعبد القادر ، إزالة أسوار بالطريق العام بمساكن عبد القادر الجديدة.

وشن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان ،حملة مكبرة لتنفيذ عدد (6) قرارات إزالة ، حيث تم تنفيذ إزالة بمساكن المتراس بلوك 3 مدخل 2 والصادر له القرار رقم 24 لسنة 2020 حيث تم إزالة تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 50م2 ، إزالة بشارع بن سهلان بلوك 15مدخل 3 بالورديان والصادر له القرار رقم 108 لسنة 2020، حيث تم ازاله تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 20م 2، إزالة بجوار مخزن الانابيب مساكن السجن والصادر له القرار رقم 52 لسنة 2020 حيث تم ازالة محل دور ارضى فى سعة المنفعة العامة بمسطح 30م 2 ،إزالة بشارع عارف بك الورديان والصادر له القرار رقم 61 لسنة 2020 حيث تم ازالة تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 50م 2 ،إزالة بمساكن شمال المتراس بلوك 2مدخل 2 والصادر له القرار رقم 49 لسنة 2020 حيث تم ازاله تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 70م 2 ،إزالة 95/97 شارع الامان والصادر له القرار رقم 104لسنة 2020 بازالة جزء من الخدمات بالدور السابع عشر علوى بمسطح 70م 2.

وفى حى الجمرك، تلقى الحى بلاغا من أحد المواطنين بوجود أعمال بناء مخالف أعلى سطح العقار الكائن ب 4 حارة النخلة متفرع من شارع إسماعيل صبرى ، وتوجه محمود شحاته بريك ، رئيس حي الجمرك إلى المكان المذكور بتواجد العميد مأمور قسم الجمرك والإدارات المعنية بالحي " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ،حيث تم وقف أعمال البناء المخالف وعمل إزالة فورية وعمل محضر للقائم بأعمال البناء المخالف بقسم شرطة الجمرك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك .



التصدى للبناء المخالف (1)



التصدى للبناء المخالف (2)