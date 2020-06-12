صور.. الإسكندرية تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس لاستكمال محور 54.. لجان لحصر الأهالى والأسر بنجع "أسو" و"الألومينوم".. 300 منزل مطلة على ترعة النوبارية ومصنفة أماكن خطرة.. والميناء يؤكد: سينهى الأزمة المرورية غربا

الإسكندرية جاكلين منير- أسماء على بدر

بدأت محافظة الإسكندرية فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي التى أطلقها خلال افتتاح مدينة بشاير الخير 3 بمنطقة القبارى الشهر الماضى، حيث وجه الرئيس السيسى بضرورة تذليل العقبات أمام استكمال محور 54 الذى سوف يؤدى إلى القضاء على الأزمة المرورية غرب الإسكندرية، حيث تعد منطقتى نجع "أسو"و "الألومنيوم" من معوقات استكمال مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية وهو كوبرى 54 والذى يعمل على حل الأزمة المرور بالمحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الإسكندرية، حيث توجد منطقة سكنية يمر بها الكوبرى وهى نجع أسو ونجع الألمنيوم تعيق المشروع وهى منطقة سكنية غير مخططة تم بناؤها بطريقة عشوائية تحتوى على عدد كبير من السكان.

وشكل حى غرب الإسكندرية، لجان لحصر الأسر الشاغلة بنجع " أسو" و"الألومينوم"، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية ورفع مستواها الاجتماعى والاقتصادى، ونحو توفير كافة السبل لتحسين حياة المواطنين.

وقامت المهندسة سحر شعبان بجولة ميدانية لمتابعة أعمال لجان الحصر بنجع" الألمونيوم "ونجع "أسو"، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحصر أعداد الوحدات السكنية وأعداد الأسر الشاغلة بمنطقتى نجع "أسو" ونجع "الألمونيوم" بنطاق حى غرب.

وأشارت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القيادة السياسية تولى المناطق العشوائية اهتماما كبيرا وتعمل على تطويرها، وسوف تشهد منطقة غرب الإسكندرية نقلة نوعية وتنموية كبرى، تقوم اللجان التى تم تشكيلها حاليا بأعمال الآسر التى تقع بالأماكن الخطرة ورفع تقرير مفصل عنها للجهات المعنية، لاتخاذ القرار بشأنها.

ويعد مشروع إنشاء الوصلة الحرة بميناء الإسكندرية وهو كوبرى 54 من أهم المشروعات التى تحل أزمة المرور بالمحافظة ضمن الخطة الشاملة لتحقيق سيولة مرورية غرب الإسكندرية، وهو عبارة عن وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى والذى يبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه 70% والذى تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ويحتوى الكوبرى على 3 حارات بإجمالى 2 وربع مربع اسفلت.

ويعمل المشروع على تخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية، كما يرفع الكوبرى معدلات الشحن والتفريغ وحركة التداول فى ميناء الإسكندرية وسوف تصل إلى زيرو انتظار الشاحنات والسفن داخل ميناء الإسكندرية والدخيلة وهو ما يرفع تصنيف الميناء عالميا وإقليميا.

والمشروع مقسم إلى 5 مراحل طبقا للتخطيط، المرحلة الأولى بطول 360 متر، بينما المرحلة الثانية بطول 700 متر، والمرحلة الثالثة بطول 240 متر، والمرحلة الرابعة، بطول 240 متر، والمرحلة الخامسة بطول 400 متر.

وتعمل شركة النيل ووزارة النقل على إزالة المعوقات التى تمنع استكمال المشروع وتسليمه فى أوقاته المحددة وافتتاحه، حيث وجه وزير النقل بضرورة استكمال إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى.

ومن معوقات استكمال المشروع هو وجود منطقة سكنية يمر بها الكوبرى وهى نجع اسو ونجع الألومونيوم وهى منطقة سكنية غير مخططة تم بناؤها بطريقة عشوائية تحتوى على عدد كبير من السكان.

وفى نجع اسو تحتوى على 52 وحدة سكنية بها 700 أسرة على إجمالى أرض 21 فدانا، بينما نجع الألومونيوم تحتوى على1300 أسرة بها 300 منزل مطلة على ترعة النوبارية وهى من المناطق الخطرة نظرا لوجودها على الترعة مباشرة وتهدد أرواح المواطنين فى حالة ارتفاع منسوب الترعة تسبب غرق المنازل.

وتخطط الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة المنطقتين وضمها على المشروع ونقل الأسر إلى منطقة بشائر الخير.

يأتى ذلك ضمن خطة تطوير الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.