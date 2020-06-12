صور.. إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 1250 مترا بمدينة العلمين

مطروح حسن مشالى

شن مركز ومدينة العلمين بمحافظة مطروح برئاسة المهندس رضا جاب الله رئيس المدينة، اليوم الجمعة، حملة إزالة بمشاركة قسم شرطة العلمين والإدارات المعنية لتنفيذ عدد (4) قرارات إزالة بمناطق سيدى عبد الرحمن بالشارع الرئيسى ومنطقة الفنانين والطريق الدولى الساحلى بإجمالى مساحة 1250 متر مربع مبانى.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار متابعة أى تعديات أولا بأول والإزالة الفورية لها حفاظا على أملاك الدولة خاصة مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية اليوم الجمعة، منطقة حى الشروق بالكيلو 7، موجهاً بتسوية الجزيرة الوسطى بمدخل الحى، وتنظيف جوانب الطريق وإزالة الأتربة والرتش مع أعمال التجميل، كذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إعادة الشىء لأصله بالشارع الرئيسى لمدخل الحى حتى مرحلة ما قبل الطبقة السطحية للرصف وتركيب الوصلات المنزلية.

وأشاد محافظ مطروح بأعمال توسعة ميدان الحى، مع تكثيف أعمال النظافة والتشجير بالمدخل، كما عرض وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح خلال الجولة مقترح عمل ازدواج لمدخل الحى من الناحية الغربية بجوار السكة الحديد.