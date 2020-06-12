اليوم السابع
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صندوق "تحيا مصر" يوفر 4 آلاف كمامة طبية وكراتين أغذية لدار الباقيات الصالحات

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:56 م
صندوق "تحيا مصر" يوفر 4 آلاف كمامة طبية وكراتين أغذية لدار الباقيات الصالحات توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات
كتب مدحت وهبة

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في استجابة سريعة من صندوق تحيا مصر لاستغاثة الدكتور عبلة الكحلاوي بضرورة توفير المساعدات الطبية والغذائية لنزلاء دار الباقيات الصالحات بعد اكتشاف إصابات كورونا بها ،قام الصندوق بتوفير 4 آلاف كمامة طبية و300 كمامة kn95 و n95 بالإضافة لـ40 بدلة واقية للطاقم الطبي بالدار ،كما وفر الصندوق 120 عبوة تعقيم بالإضافة إلي نص طن من الدواجن و 70 كرتونة مواد غذائية لدعم الدار في مواجهة فيروس كورونا المستجد.




وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم ، وتواصلت وزيرة التضامن مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات ،ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوى ،كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي للدار لمتابعة حالة المصابين.




 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (1)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (1)

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (2)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (2)

 

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (3)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (3)

 

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (4)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (4)

 

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (5)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (5)

 

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (6)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (6)

 

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (7)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (7)

 

 

توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (8)
توفير 4 آلاف كمامة طبية وكراتين غدائية لدار الباقيات الصالحات (8)

 


 


 


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