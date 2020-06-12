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صحيفة فرنسية: خطاب ماكرون سيتناول الأزمة الصحية وانتعاش الاقتصاد والتظاهرات الأخيرة

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:46 م
صحيفة فرنسية: خطاب ماكرون سيتناول الأزمة الصحية وانتعاش الاقتصاد والتظاهرات الأخيرة ماكرون
كتب: أحمد علوى

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قالت وسائل الإعلام الفرنسية، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيقوم بمخاطبة الفرنسيين يوم الأحد الساعة 8 مساء لوضع تقييم أول للأزمة الصحية، قبل أيام قليلة من مرحلة جديدة من رفع حالة الطوارئ بالكامل.

كما سيتحدث الرئيس الفرنسى عن الانتعاش الاقتصادي، ويمكن أن يتحدث عن التعبئة التى جرت ضد عنف الشرطة، والتى شهدت نفسها عنف كبير من قبل المتظاهرين.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فلم يخاطب الفرنسيين منذ نحو شهرين، وسيتحدث إيمانويل ماكرون يوم الأحد الساعة 8 مساءً لمناقشة المرحلة الجديدة من التفكيك ، المقرر إجراؤها في 22 يونيو ، بالإضافة إلى مسألة الانتعاش الاقتصادي.

وفي 26 مايو ، تحدث إيمانويل ماكرون لتقديم خطة مساعدة بقيمة 8 مليار يورو لصناعة السيارات، لكن آخر خطاب رسمي له يعود إلى 13 أبريل.

وقال أحد كوادر الأغلبية البرلمانية الفرنسية إن ماكرون الذي انعزل عن المشهد في الأسابيع الأخيرة وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب مهمة التواصل مع الفرنسيين، قد يتطرق خصوصاً إلى خط النهوض الاقتصادي التي من المفترض إطلاقها هذا العام.

وندد ماكرون، الأربعاء، بـ"العنصرية والتمييز" على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح العالم بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد على يد الشرطة.

وخلال مشاركته بجلسة مجلس الوزراء، وصف ماكرون العنصرية، بـ"الوباء الذي يعدّ خيانة للميثاق الجمهوري"، لكنه دافع في الوقت نفسه عن الشرطة، مؤكدا أنه لا يمكن انتقاد أداء "غالبيتها العظمى"، بحسب المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.


ماكرون

خطاب ماكرون

الازمة الصحية فى فرنسا

اخبار العالم

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