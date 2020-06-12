صحة شمال سيناء: شفاء حالتين وعزل منزلى لـ3 إصابات بكورونا

وأوضح بيان صحة شمال سيناء اليوم الجمعة، آخر موقف لتطور وصول فيروس كورونا لشمال سيناء، وتبين أن إجمالى الحالات 53 حالة ، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، حالات تحت البحث حالة واحدة.

الحالات الإيجابية : 16 حالة ، بينها حالتين تماثلتا للشفاء، وحالة تم عزلها فى مستشفى ابوخليفة المخصص للعزل بمحافظة الاسماعيلية، و4 حالات تم عزلها بمستشفى العريش، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، وحالة وفاة واحدة.