صحة شمال سيناء: شفاء حالتين وعزل منزلى لـ3 إصابات بكورونا

أعلنت اليوم مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن شفاء حالتين وعزل منزلى لعدد 3 حالات إصابة بكورونا، من بين 16 حالة تبين إيجابية حملها للفيروس.
وأوضح بيان صحة شمال سيناء اليوم الجمعة، آخر موقف لتطور وصول فيروس كورونا لشمال سيناء، وتبين أن إجمالى الحالات 53 حالة ، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، حالات تحت البحث حالة واحدة.
الحالات الإيجابية : 16 حالة ، بينها حالتين تماثلتا للشفاء، وحالة تم عزلها فى مستشفى ابوخليفة المخصص للعزل بمحافظة الاسماعيلية، و4 حالات تم عزلها بمستشفى العريش، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، وحالة وفاة واحدة.
كورونا شمال سيناء الجمعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة