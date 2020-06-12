صحة المنوفية تحظر تعاقد المستشفيات الخاصة مع الأطباء والتمريض إلا بعد موافقة جهة العمل

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أمراً إدارياً، لمديري المستشفيات الخاصة، بمنع التعاقد مع الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات المنوفية، إلا بعد أخذ موافقة صريحة من جهة العمل الأصلية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه أصدر قرار وتم إرساله إلى مديري المستشفيات الخاصة، بمنع تعاقد المستشفيات الخاصة مع الطواقم الطبية بالمحافظة، إلا بعد الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، وللاحتياج للفريق الطبي من أطباء وتمريض، العاملين بمديرية الشئون الطبية والمستشفيات التابعة لها، كذلك المستشفيات التعليمية ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، ومستشفيات التأمين الصحي.

كان وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الطلب المقدم من الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية بالمحافظة، بشأن إتخاذ بعض التدابير والقرارات، لسد العجز في التخصصات الطبية، داخل المستشفيات.