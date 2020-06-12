صحة المنوفية تحظر تعاقد المستشفيات الخاصة مع الأطباء والتمريض إلا بعد موافقة جهة العمل

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أمراً إدارياً، لمديري المستشفيات الخاصة، بمنع التعاقد مع الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات المنوفية، إلا بعد أخذ موافقة صريحة من جهة العمل الأصلية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه أصدر قرار وتم إرساله إلى مديري المستشفيات الخاصة، بمنع تعاقد المستشفيات الخاصة مع الطواقم الطبية بالمحافظة، إلا بعد الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، وللاحتياج للفريق الطبي من أطباء وتمريض، العاملين بمديرية الشئون الطبية والمستشفيات التابعة لها، كذلك المستشفيات التعليمية ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، ومستشفيات التأمين الصحي.
كان وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الطلب المقدم من الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية بالمحافظة، بشأن إتخاذ بعض التدابير والقرارات، لسد العجز في التخصصات الطبية، داخل المستشفيات.
وأرسل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، خطاباً موجهاً لمحافظ المنوفية، يطلب فيه إصدار قراراً، إلغاء كافة الإنتدابات الخارجية، لكافة المهن الطبية وعودتهم لجهة عملهم الأصلية الأساسية داخل المستشفيات التابعة للمديرية.
وشمل الطلب المقدم من الدكتور نصيف حفناوي، لمحافظ المنوفية، إلغاء كافة الأجازات غير الوجوبية الممنوحة لأعضاء المهن الطبية، وسرعة استدعائهم للعودة للعمل حرصاً على إستمرار العمل وتقديم الخدمات.
ومن جانبة وافق محافظ المنوفية، على الطلب المقدم من مديرية الشئون الصحية، نظراً لظرف الإستثنائي التي تمر به البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولسد العجز في بعض التخصصات الطبية.
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