صحة الأقصر رداً على هاشتاج "إسنا بدون مستشفى": لدينا 3 مستشفيات لخدمة الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق المئات من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، هاشتاج تم إطلاقه كحملة لدعم أهالى مدينة إسنا التى تعانى من زيادة فى حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم نشر الهاشتاج فى وسائل التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وتعدى الـ10 آلاف شير لدعم أهالى المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية بمحافظة الأقصر.

وقال الشاب أحمد ثابت درويش أحد أبناء مدينة إسنا، ومن المشاركين فى الهاشتاج التى تصدر تويتر خلال الساعة الماضية،إنهم قرروا إطلاق هذا الهاشتاج ليصل إلى المسئولين للتأكيد من شباب مدينة إسنا على حقهم فى الدعم الصحى بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة العشرات من الأهالى بفيروس كورونا.

ومن جانبها علقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، بالقول إن مدينة إسنا هى بالفعل المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية، ولذلك قامت المديرية بتقديم الدعم الصحى بصورة كبيرة لأهالى ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة إسنا، حيث تضم 3 مستشفيات تخدم الأهالى فى أزمة فيروس كورونا.

وقال وكيل صحة الأقصر، أن مدينة إسنا تضم بالفعل بها مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى والتى تخدم محافظة الأقصر بالكامل والمخصصة للحجر منذ أكثر من 3 شهور، والتى يوجد بها 154 سرير و26 عناية مركزة و17 تنفس صناعى، وكذلك يوجد بإسنا قسم طوارئ بمستشفي الرمد القديم لدعم حالات فيروس كورونا للعمل على إستقبال وفحص الحالات وإجراء الأشعة والتحاليل، وأيضاً مستشفى صدر إسنا والتى يتم داخلها فحص الحالات وإستقبال ملفاتهم وسحب المسحات لهم، وتم إحلالها وتجديدها مؤخراً لفرز حالات كورونا بطاقة 20 سرير، وذلك بخلاف الوحدات الصحية التى تخدم كافة النجوع والقرى والتى تعمل بكامل طاقتها.

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