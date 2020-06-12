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صحة الأقصر تعلن استلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:24 م
صحة الأقصر تعلن استلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات.. صور صحة الأقصر تعلن إستلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد النوبي مدير إدارة صحة البيئة والنفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، اليوم الجمعة، أن المديرية تسلمت اليوم محرقة للنفايات تم نقلها من محافظة أسوان، وذلك إلى مجمع المحارق بمستشفى الحميات، حيث تعد هذه المحرقة إضافة مهمة إلي مجمع المحارق، والتي بدورها تساعد على التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة أولاً بأول، وتبلغ سعة طاقتها اليومية 500 كجم وجارى أعمال تركيبها.

وقالت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم النجاح خلال الفترة الماضية، في التخلص من أكثر من 80 طن شهرياً وذلك في خلال شهور مارس وأبريل ومايو بالعمل علي مدار ال 24 ساعة، بالإضافة الي 12 طنا من نفايات المراكب السياحية في بداية ظهور حالات كورونا علي بعض تلك المراكب ونفايات سيارات الإسعاف والمنشات الصحية الحكومية والخاصة.

وأوضحت مديرية الصحة بالأقصر، أنه يأتى هذا بإشراف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد ابراهيم مدير الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.

وكان قد زار الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، مقر مستشفي حميات الأقصر المخصصة للعزل وفحص حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف الإطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والحالات التى يتم فحصها بصورة يومية وعلى مدار الساعة داخل المستشفى، وقام الدكتور محمد شحات بدوى، خلال زيارته لمقر مستشفى حميات الأقصر، بجولة للمرور على الأقسام بهدف التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمصابين داخلها، وكذلك الإطمئنان على الأدوية وخزان الأكسجين وكفاءة وصولة الى المرضى.

 

صحة الأقصر تعلن إستلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات (1)
صحة الأقصر تعلن استلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات 

 

صحة الأقصر تعلن إستلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات (2)
صحة الأقصر تعلن إستلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات

 

صحة الأقصر تعلن إستلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات (3)
صحة الأقصر تعلن إستلام محرقة نفايات لإضافتها لمجمع محارق الحميات 

 


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