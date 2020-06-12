اليوم السابع
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شرطة كاليفورنيا تقتل مشتبها به مطلوبا فى جرائم إطلاق نار

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:59 ص
شرطة كاليفورنيا تقتل مشتبها به مطلوبا فى جرائم إطلاق نار الشرطة الامريكية
رويترز

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قال مسئولون بشرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن أفرادا من الشرطة قتلوا رجلا مطلوبا فى "سلسلة من جرائم إطلاق الرصاص" بوسط الولاية مما أدى إلى وفاته، وإن ثلاثة من أجهزة إنفاذ القانون أصيبوا فى تبادل لإطلاق النار دار عصر الخميس، بمزرعة كروم وجدوه بها بعد اقتفاء أثره.
 
وتشتبه الشرطة، فى أن ميسون جيمس ليرا (26 عاما) أطلق الرصاص على شرطى آخر وأصابه فى مركز شرطة باسو روبلز فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
 
وتقول تقارير إعلامية، إن الشرطى أصيب فى الوجه ونُقل جوا إلى المستشفى، وإنه فى حالة خطيرة لكن مستقرة.
 
وفى أثناء بحث الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون عن الجاني، تلقت عصر الخميس اتصالا هاتفيا، علمت فيه أن شرطيا ثانيا أصيب فى مزرعة كروم قرب طريق 101 السريع فى مقاطعة سان لويس أوبيسبو.
 
وهرع عدد من أجهزة إنفاذ القانون بالمنطقة إلى المكان وأصيب شرطيان آخران.
 
وقالت الشرطة، إنها أجلت المصابين وإن أفرادا آخرين من الشرطة تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به وإنه سقط قتيلا فى هذه الأثناء.
 
وأشارت الشرطة، إلى أن ليرا له صلة أيضا بمقتل رجل آخر فى وقت سابق من الأسبوع كان قد عُثر على جثته قرب محطة قطارات فى باسو روبلز الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر شمالى لوس انجليس.
 
وتشتهر باسو روبلز، التى يقطنها حوالى 32 ألف نسمة بصناعة النبيذ.
 

امريكا

الشرطه الامريكيه

كاليفورنيا

اطلاق نار

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