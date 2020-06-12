اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 01:18 م
خالد صلاح
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شرطة باريس تطالب المتاجر بالإغلاق خشية الفوضى فى احتجاج السبت

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:18 م
شرطة باريس تطالب المتاجر بالإغلاق خشية الفوضى فى احتجاج السبت مظاهرات فرنسا
رويترز

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قالت إدارة شرطة باريس، إنها طالبت المتاجر والشركات فى الأحياء من ريبوبليك إلى أوبرا بإغلاق أبوابها غدا السبت، بسبب المخاوف من اضطرابات عامة خلال مظاهرة، وقالت إدارة الشرطة، اليوم الجمعة، إنه يتعين على المتاجر تعزيز حماية النوافذ والأبواب بألواح خشبية، مضيفة أنها طلبت من السلطة المحلية إزالة كل الأشياء التى يمكن استخدامها كمقذوفات.
 
ويعتزم المتظاهرون السير من ريبوبليك إلى أوبرا غدا السبت، احتجاجا على وفاة أداما تراوري، وهو فرنسى أسود يبلغ من العمر 24 عاما توفى فى عملية للشرطة عام 2016. واندلعت بعض الاضطرابات فى احتجاج سابق هذا الشهر.
 
وكانت الشرطة الفرنسية قد نظمت احتجاجا فى شارع الشانزلزيه بالعاصمة باريس، اليوم الجمعة، للاعتراض على القيود المفروضة على أساليب حجز المشتبه بهم والمطلوبين، وكذلك تلك التى فرضتها الحكومة استجابة للغضب الشعبى بعد زيادة حالات عنف الشرطة فى البلاد.
 
وسجل تلفزيون رويترز، لقطات لنقابات العاملين بالشرطة التى أوقفت عشرات من سياراتها أمام قوس النصر، ورفعت إحدى السيارات لافتة كُتب عليها "لا شرطة، لا سلام"، وحملت أخرى رسوما توضيحية لإصابات أفراد من الشرطة هوجموا أثناء أداء مهامهم مصحوبة بعبارة "من يقتل من؟".
 

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