شبكة أمريكية: ستاربكس تتراجع عن موقفها من "مظاهرات فلويد" بعد دعوات مقاطعة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شركة ستاربكس يوم الجمعة أنها ستسمح للعاملين بارتداء الملابس التي تسلط الضوء على حركة Black Lives Matter متراجعة عن موقفها السابق بعد قيام حملات مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي

وبحسب شبكة فوكس نيوز اعلنت ستاربكس في وقت سابق انها لن تسمح لموظفيها بارتداء ملابس أو ملحقات تدعم Black Lives Matter ، وبررت الإدارة القرار بقولها إن هذه العناصر يمكن أن يساء فهمها وتحرض على العنف، في الوقت الذي توزع فيه الشركة الأزرار والشعارات دعما لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا.

ووفقا للتقرير ستقوم ستاربكس بنفس الشيء حيث ستصنع 250 الف قميص يتضمن شعارات دعم "حياة سوداء مهمة" و "لا عدالة ، لا سلام" متاحة للعمال في في الولايات المتحدة وكندا وقالت الشركة إنها بدأت تخطط لتوفير قمصان للموظفين الأسبوع الماضي.





كما يمكن للموظفين ارتداء دبابيس أو قمصان لإظهار الدعم لحين توزيع القمصان الموحدة عليهم.

في أوائل يونيو ، عندما ملأ المتظاهرون شوارع المدن الأمريكية والبلدات الصغيرة للفت الانتباه إلى وفاة جورج فلويد وبرونا تايلور وغيرهم من الأمريكيين السود على أيدي الشرطة ، انضمت ستاربكس إلى فيضان الشركات الأخرى التي تدعم Black Lives Matter. وتعهدت بتقديم مليون دولار للمنظمات التي تعزز "المساواة العرقية ومجتمعات أكثر شمولاً وعدالة".

يذكر ان الشركة قد أصدرت مذكرة داخلية حذرت فيها من ارتداء ملابس أو اكسسوارات تحمل رسائل دعم للحركة، مع التأكيد على أن مثل هذه الرسائل محظورة بموجب ‏سياسة الشركة ضد التبعات التي "دافعت عن قضية سياسية أو دينية أو شخصية".‏

بعد أن أبلغت Buzzfeed عن سياسة السلسلة ، بدأ المستهلكون على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بمقاطعتها.