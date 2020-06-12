س وج.. كل ما تريد أن تعرفه عن الكمامة ومواصفاتها والفرق بين الطبية والقماش

كتبت أمل علام

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تعليماتها بضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج، والتسوق، وفى أماكن العمل، وأثناء القيادة، أو أثناء التنقل من خلال المواصلات العامة، وعند ركوب سيارات النقل العام، ولمعرفة المزيد عن الإرشادات الخاصة بارتداء الكمامة نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه عن الكمامة في س وج .



كيفية ارتداء الكمامة

س. ما هي وجهة نظر منظمة الصحة العالمية بشأن الأقنعة؟

يجب استخدام الأقنعة كجزء من استراتيجية شاملة لتدابير منع انتقال العدوى، وإنقاذ الأرواح، استخدام القناع وحده لا يكفي لتوفير مستوى مناسب من الحماية ضد فيروس كورونا COVID-19 ، يجب عليك أيضًا الحفاظ على مسافة جسدية لا تقل عن متر واحد من الآخرين، وتنظيف يديك بشكل متكرر وتجنب لمس وجهك والكمامة.



الكمامة الطبية

س.كيف أرتدي الكمامة المصنوعة من القماش؟

نظف يديك قبل وضع الكمام، قم بفحص القناع للتأكد من عدم وجود أي تمزق أو ثقوب، ولا تستخدم قناع تالف، اضبط القناع ليغطي فمك وأنفك وذقنك، دون ترك أي فجوات على الجانبين، تجنب لمس القناع أثناء ارتدائه، قم بتغيير القناع إذا أصبح متسخًا أو مبللًا، نظف يديك قبل خلع القناع، اخلع ​​القناع بإزالته من حلقات الأذن، دون لمس الجزء الأمامي من القناع، نظف يديك بعد إزالة الكمامة.



الكمامة القماش

س. كيف تعتنى بالكمامة القماش وكيفية تنظيفها؟

إذا لم يكن قناع القماش متسخًا، أو رطبًا، وتخطط لإعادة استخدامه، فضعه في كيس بلاستيكي نظيف قابل للإغلاق، إذا كنت بحاجة إلى استخدامه مرة أخرى، أمسك القناع في الحلقات المرنة عند إزالته وضعه فى الكيس، اغسل الكمامة القماش بالصابون أو المنظفات، ويفضل الماء الساخن (60 درجة على الأقل)، مرة واحدة على الأقل في اليوم.



الكمامة وانواعها

في حالة عدم توفر الماء الساخن، اغسل القناع في صابون منظف، وماء بدرجة حرارة الغرفة، متبوعًا بغلي القناع لمدة دقيقة واحدة أو عن طريق نقع القناع في 0.1 % من الكلور لمدة دقيقة واحدة، وشطف القناع تمامًا، بماء درجة حرارة الغرفة (يجب ألا يكون هناك أي بقايا سامة من الكلور على القناع)، تأكد من أن لديك قناعك الخاص ولا تشاركه مع الآخرين.



انواع الكمامات

س. من هم الذين يجب عليهم ارتداء الكمامة الطبية ؟

يمكن للأقنعة الطبية حماية الأشخاص الذين يرتدون القناع من الإصابة بالعدوى، كما يمكن أن تمنع أولئك الذين لديهم أعراض من نشرها، توصي منظمة الصحة العالمية المجموعات التالية باستخدام الأقنعة الطبية: العاملين الطبيين، أو أي شخص لديه أعراض توحي بإصابته بفيروس كورونا بـ COVID-19 ، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة.

والأشخاص الذين يرعون الحالات المشتبه فيها، أو المؤكدة لفيروس كورونا "COVID-19 "سواء خارج المرافق الصحية أو داخلها.

يوصى أيضًا بالأقنعة الطبية لهؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر، عندما يكونون في مناطق تنتقل على نطاق واسع ولا يمكنهم ضمان مسافة لا تقل عن متر واحد من الآخرين: مثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، والأشخاص من أي عمر يعانون من حالات صحية مزمنة.

يتم استخدام أقنعة النسيج غير الطبية من قبل العديد من الأشخاص في المناطق العامة، ولكن كانت هناك أدلة محدودة على فعاليتها ولا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدامها على نطاق واسع بين الجمهور للسيطرة على COVID-19. ومع ذلك ، بالنسبة للمناطق التي ينتشر فيها المرض على نطاق واسع ، مع قدرة محدودة على تنفيذ تدابير التحكم وخاصة في الأماكن التي يكون فيها التباعد المادي لمسافة متر واحد على الأقل غير ممكن - مثل وسائل النقل العام أو في المتاجر أو في بيئات محصورة أو أخرى مزدحمة - تقدم منظمة الصحة العالمية المشورة للحكومات لتشجيع عامة الناس على استخدام أقنعة النسيج غير الطبية

س. هل توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام أقنعة القماش لعامة الناس؟

يكون استخدام القناع مفيدًا في توفير حاجز للحد من انتشار القطيرات التي من المحتمل أن تكون معدية من شخص مصاب، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن بعض المصابين دون أن تظهر عليهم أعراض قد يكونون قادرين على نقل الفيروس للآخرين.

لهذا السبب، تنصح منظمة الصحة العالمية، بأنه ينبغي على الحكومات تشجيع استخدام أقنعة القماش غير الطبية، والتي يمكن أن تكون بمثابة حاجز لمنع انتشار فيروس كورونا من مرتديها إلى الآخرين حيث توجد العديد من حالات فيروس كورونا COVID-19،بدون أعراض كما إنه لا يمكن إجراء مسافة فعلية لا تقل عن متر واحد مثل المواصلات العامة أو في المتاجر أو في بيئات أخرى محصورة أو مزدحمة.

من المهم ملاحظة أنه يجب استخدام الأقنعة فقط كجزء من استراتيجية شاملة، لن تحميك الأقنعة بمفردها من فيروس كورونا COVID-19، يجب على الناس أيضًا تنظيف أيديهم بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من الآخرين.