اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا: إخماد 16 حريقاً فى حقول زراعية ومساحات خضراء بحمص

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:16 م
سوريا: إخماد 16 حريقاً فى حقول زراعية ومساحات خضراء بحمص حرائق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني السوري، من إخماد 16 حريقاً نشبت في مناطق عدة بمحافظة حمص.
وأوضح قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا - في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الجمعة/ - أن الحرائق اندلعت في حقول زراعية في قريتي الشومرية والسمعليل وفي أشجار بمنطقة تل الناقة إضافة إلى حرائق أعشاب في مدينة حمص وريفها.


وأشار جودا، إلى أن عناصر فوج الإطفاء تعاملت مع كل الحرائق بسرعة كبيرة منعاً لامتدادها بسبب الرياح، لافتاً إلى جهوزية كوادر الإطفاء على مدار الساعة لإخماد أي حريق.

 


وكان عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني أخمدوا أمس حريقاً طال أشجار زيتون وحقول قمح في بلدة الشرقلية بريف حمص الشمالي الغربي.


حرائق

سوريا

حمص

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تؤكد الالتزام بنهجها الداعم لحكومة سوريا

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:56 م

القضاء الألمانى يدين شخصاً بالسجن 5 سنوات لدعمه الجماعات الإرهابية في سوريا

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:46 م

أزمة إنسانية للعاملين السوريين تنفجر فى "بى إن سبورت" وسط مسلسل انهيار القنوات.. الشبكة القطرية تطيح بأكثر من 16 سوريا على رأسهم خبير التحكيم جمال الشريف.. والموظفون يواجهون مستقبلا غامضا لصعوبة العودة لبلادهم

الخميس، 11 يونيو 2020 06:56 م

الولايات المتحدة تربط مساهمتها فى إعادة إعمار سوريا بخروج الإيرانيين منها

الخميس، 11 يونيو 2020 06:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة