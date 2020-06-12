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سنغافورة تنشر مراكز إجراء فحوصات السكان لاحتواء انتشار كورونا.. فيديو

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:13 م
سنغافورة تنشر مراكز إجراء فحوصات السكان لاحتواء انتشار كورونا.. فيديو مراكز اجراء الفحوصات فى سنغافورة
كتب محمد شعلان

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تبذل سنغافورة مجهودا كبيرا، لمحاولة احتواء إصابات فيروس كورونا، بتوسيع قاعدة إجراءات الفحوصات على السكان، للوقوف على آخر أرقام الإصابات، وقامت سنغافورة بنشر مراكز لإجراء فحوص كوفيد-19 في أنحاء الجزيرة، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد مع عودة بعض القطاعات إلى العمل بعد إغلاق استمر قرابة شهرين، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو من داخل أحد مراكز إجراء الفحوصات واصطفاف السكان بالجلوس على مقاعد الانتظار لإجراء الفحوصات.

وعلى جانب آخر أعلنت هيئة العلوم الصحية بسنغافورة انها منحت موافقة مشروطة على العقار المضاد للفيروسات ريمديسفير التابع لشركة جلعاد ساينس انك لعلاج بعض المرضى المصابين بعدوى كوفيد 19، كما وافقت كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة على الدواء للاستخدام في حالات الطوارئ، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز".

مراكز اجراء الفحوصات فى سنغافورة
مراكز اجراء الفحوصات فى سنغافورة

 

كما أعلنت منظمة الصحة الأوروبية أنها تلقت طلبا من شركة الأدوية الأمريكية جلعاد ساينس للموافقة على دوائها المضاد للفيروسات، ريمديسيفير، كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان: "يتم تقييم فوائد ومخاطر العقار ويمكن إصدار رأي في غضون أسابيع".

 

وتعهدت منظمة الصحة الأوروبية بإجراء مراجعة سريعة لعقار ريميديسفير المحتمل لعلاج مصابى فيروس كورونا والمملوك لشركة جلعاد ساينس الأمريكية، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الجدول الزمني للجنة الأدوية البشرية لتقييم الدواء "سيتم تخفيضه إلى الحد الأدنى ، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخطار رئيس منظمة الصحة الأوربية للبرلمان الأوروبي بأنه قد يعطي ضوءًا أخضر مبدئيًا لبيع ريمديسفير كعلاج  لفيروس كورونا خاصة مع انه لا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد للمرض شديد العدوى وأحيانًا مميت.

 

وكان قد كشف الرئيس المشارك لقوة مكافحة الفيروسات الحكومية في سنغافورة أن نصف حالات الفيروس التاجي كورونا المكتشفة حديثا في سنغافورة لا تظهر عليها أعراض مما يعزز قرار الدولة لتخفيف قيود الإغلاق تدريجيا، وذلك وفقا لتقرير لوكاله"رويترز".


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