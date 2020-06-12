سفير مصر لدى بغداد يبحث مع وزير خارجية العراق الجديد تفعيل سبل التعاون

كتب: أحمد جمعة

التقى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين مع السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى.

وقدّم السفير المصرى تهانيه إلى الوزير بمُناسبة تسنُّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق، مُعرباً عن تطلّعه لأن تشهد العلاقات الثنائيّة بين بغداد والقاهرة ارتقاءً مُطّرداً وبما يُحقّق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد وزير الخارجية العراقى بما وصل إليه البلدان من آفاق تعاون ثنائيّ، داعياً إلى أهمّية تعزيزها بما يُشكّل قاعدة قويَّة لتفعيل سُبُل التعاون الستراتيجيّ المُشترَك.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد أجرى الإثنين الماضى، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث قدّم الوزير شكرى التهنئة لنظيره العراقى على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن التطلُع إلى استمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع العراق فى شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، ويُعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة. وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بينهما خلال الفترة المُقبلة فى شأن كل ما يَهُم البلدين الشقيقين.