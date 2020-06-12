اليوم السابع
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 12-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:59 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 12-6-2020 أمام الجنيه المصرى يورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 12-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.29 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.33 جنيه للشراء، و 18.44 جنيه للبيع، وذلك مقارنه بنهاية ختام تعاملات اسعار اليورو أمس الخميس، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:
 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.29 جنيه للشراء.
 
18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.24 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.24 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.26 جنيه للشراء.
 
18.56 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.26 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.29 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.22 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.
 
 
تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.
 
حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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