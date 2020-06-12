اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الجمعة 12-6-2020 أمام الجنيه المصرى.. يسجل 16.22جنيه

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:10 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 12-6-2020 أمام الجنيه المصرى.. يسجل 16.22جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 12-6-2020، أمام الجنيه المصرى ببعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس بالبنوك.
 
وسجل فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.13 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.
 
16.22 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.23 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.11 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.12 جنيه بانخفاض قرش واحد
 
16.21 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.22 جنيه بانخفاض قرش واحد

سعر الدولار فى بنك مصر

16.11 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.12 جنيه بانخفاض قرش واحد.
 
16.21 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.22 جنيه بانخفاض قرش واحد.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.11 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.12جنيه بانخفاض قرش.
 
16.21 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.22 جنيه بانخفاض قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.13 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.14 جنيه بانخفاض قرش.
 
16.23 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات أمس للدولار 16.24 جنيه بانخفاض قرش.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.11 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.12 جنيه بانخفاض قرش.
 
16.21 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.22 جنيه بانخفاض قرش.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.13 جنيه للشراء مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.14 جنيه بانخفاض قرش
 
16.23 جنيه للبيع مقارنه بختام تعاملات الأمس للدولار 16.24جنيه بانخفاض قرش
 
 
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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