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ستاربكس تتعرض لهجوم فى الولايات المتحدة بسبب "تحذير" من دعم مظاهرات فلويد

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:55 ص
ستاربكس تتعرض لهجوم فى الولايات المتحدة بسبب "تحذير" من دعم مظاهرات فلويد ستاربكس تتعرض لهجوم فى الولايات المتحدة
كتبت: نهال أبو السعود

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هجوم حاد تعرضت له سلسلة مطاعم ستاربكس العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "بازفيد" الأمريكي، وذلك بعدما أصدرت إدارتها منشور داخلي حذرت العاملين من دعم حركة "حياة السود تهم" المحرك الرئيسي للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد.

 

وقال تقرير موقع "بازفيد" إن المذكرة الداخلية حذرت من ارتداء ملابس أو اكسسوارات تحمل رسائل دعم للحركة، مع التأكيد على أن مثل هذه الرسائل محظورة بموجب ‏سياسة الشركة ضد التبعات التي "دافعت عن قضية سياسية أو دينية أو شخصية".‏

 

على الرغم من ذلك قال العديد من الموظفين إن الشركة تسمح أو حتى تشجع الموظفين بانتظام ‏على ارتداء دبابيس لدعم المساواة في الحريات للأشخاص المثليين او المتحولين جنسيا ‏LGBTQ‏ ، خاصة ‏خلال شهر يونيو.‏

 

buzz
 

 

وقال موظف أسود متحولة جنسياً من سلسلة ستاربكس لـ ‏"بازفيد": "يرتدي شركاء ‏Starbucks LGBTQ‏ + دبابيس وقمصان ‏LGBTQ‏ ، والتي يمكن أن تحرض أيضًا وتخلق تجارب عنيفة بين الشركاء ‏والعملاء". ‏

 

وبحسب ما ورد حذر مقطع فيديو من أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة مع المذكرة الموظفين من ‏أن "المحرضين الذين يسيئون فهم المبادئ الأساسية" للحركة قد يسعون إلى "تضخم الانقسام" إذا تم عرض ‏الرسائل في المتاجر.‏

 

وجاء في المذكرة "نعلم أن نيتك حقيقية ونفهم مدى شخصية هذا بالنسبة للكثيرين منا. هذا أمر مهم ‏ونسمعك".‏

 

وأكد متحدث باسم الشركة صحة المذكرة لـ ‏BuzzFeed‏ وقال إن مثل هذه الرسائل محظورة "لخلق بيئة ‏آمنة ومرحبة" في مواقع ستاربكس.‏

 

وقال المتحدث "نحن نحترم جميع آراء ومعتقدات شركائنا ، ونشجعهم على أن يعملوا أنفسهم بالكامل مع ‏الالتزام بسياستنا المتعلقة بقواعد الملابس".‏

 

وردا على المذكرة وموقف شركة انتشرت حملة على تويتر لمقاطعة ستاربكس

 

starbucks
 

 

ويأتى هذا التطور في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات في جميع أنحاء البلاد حول مقتل جورج ‏فلويد في مينيابوليس في أواخر مايو على يد الشرطة.

 

 


الولايات المتحدة

أمريكا

Black Lives Matter

ستاربكس

Starbucks

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