ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

كتبت مريم بدر الدين

اقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس تدشين مسابقة وجائزة مالية لأفضل ثلاث تغريدات لمتابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر"، وذلك بعد أن طالبته أحد التعليقات بالتبرع بملبغ مبلغ مالي حيث كتبت :"ليه حضرتك متفرحش الفولورز بتوعك وتعمل جيف اواي علي مبلغ مالي بدون سبب".

فرد ساويرس بتغريدة قائلا :"ممكن نعمل مسابقة اقوي تويت و نعمل حساب بنكى كل واحد يدفع جنيه علشان يشترك و بعدين انا ادفع اد كل اللى ادفع و نعمل تلات جوايز لاحسن تلات تويتات ؟ بس حد غيرى يوضب الموضوع و نعمل لجنة حكام محترمة تختار ؟ بس زى ما قلت حد من بتوع ال it يوضب الموضوع مش انا، وأعجب عدد من المعلقين بالمقترح، فقال أحدهم :" خلاص يبقي كل حد فينا يحطلك جنيه في حسابك يوميا ويوميا تختار اسامي توزع عليهم ال ٧ مليون".



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نجيب ساويرس

وفى تغريدة أخرى وجه احد المتابعين سؤالا لنجيب ساويرس قائلا: "سؤالى بجد لك او لمتابعينك لو فيه شخصية فى فيلم سينمائى على مدار تاريخ السينما المصريه تحب إنك تلعبها او شايف فيها حاجه منك او تتمنى تكون زيها مين هى الشخصيه دى؟؟؟ انا إجابتى هتكون بعد إجابتك يا باشمهندس ولو ممكن متابعينك يشاركوا برضه".

ليجيب نجيب ساويرس قائلا" رامبوا " وتعلق إحدى متابعيه"‏‎رامبو بقى من شخصيات السينما المصرية ؟! فعلا ؟"، ليرد عليها قائلا "‏مخدتش بالى انها السينما المصرية .. لو السينما المصرية : محمود عبد العزيز في الكيت كات او نجيب الريحانى في لعبة الست".