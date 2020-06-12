زوكربيرج وزوجته: نشعر بالاشمئزاز من تصريحات ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

عبر مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيس بوك وزجته برسيلا تشان عن أفكارهما من خلال رسالة بريد الكرتوني الي مجموعة من العلماء في منظمتهم الغير هادفة للربح والتي تحمل اسمهما CZI بشأن تصريحات ترامب الأخيرة.

بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية كتب زوكربيرج وتشان: "لقد شعرنا بالاشمئزاز من خطاب الرئيس ترامب المثير للانقسام والتحريض في وقت تحتاج فيه أمتنا بشدة إلى الوحدة .. هذه نقطة انعطاف مؤلمة للغاية في قصة أمتنا ، خاصة بالنسبة للمجتمع الأسود وزملائنا السود الذين عاشوا مع آثار العنصرية النظامية لأجيال."

جاء الرد بعد أيام من كتابة أكثر من 140 عالماً تلقوا تمويلاً ودعمًا من CZI رسالة مفتوحة إلى زوكربيرج حثته فيها على "التفكير في سياسات أكثر صرامة بشأن المعلومات الخاطئة واللغة الغير مقبولة".

وأشار العلماء في الرسالة إلى رسالة ترامب خلال الاحتجاجات ، والتي قالت: "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار" على فيسبوك والتي تمت إدانتها على نطاق واسع.

وكتب العلماء "هذا بيان واضح بالتحريض على العنف." "مثل الكثيرين ، شعرنا بالإحباط عندما رأينا أن Facebook لم يتبع سياساته الخاصة فيما يتعلق بالرئيس ترامب، الذي استخدم المنصة لنشر كل من المعلومات الخاطئة والبيانات العنصرية."

وفي الرسالة الإلكترونية قال زوكربيرج وتشان إن رسالة المجموعة "تم تبادلها ومناقشتها من قبل فريق القيادة بكاملها"، وأضافوا أنهم أخذوا "المخاوف على محمل الجد".

وشدد الزوجان أيضًا على أن Facebook و CZI عبارة عن منظمات منفصلة ومستقلة تمامًا على الرغم من إدارتهم من قبل نفس الأشخاص، وكتبوا "في هذه اللحظة ، نتفهم أن علاقة CZI مع Facebook ليست سهلًا"، مضيفين أن سياسات Facebook "ليست قرارات CZI كمنظمة".