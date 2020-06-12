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زراعة الوادى الجديد: 18,6 ألف فدان محاصيل صيفية للموسم الزراعى الحالى

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:01 م
زراعة الوادى الجديد: 18,6 ألف فدان محاصيل صيفية للموسم الزراعى الحالى المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوداى الجديد، إن إجمالى ما جرى حصره من مساحات منزرعة بالمحاصيل الصيفية للموسم الزراعى الحالي 2020، بإجمالي 18 ألفا و657 فدان بزمام المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى زراعة 21 صنف من المحاصيل الصيفية على تلك المساحة، كما تم زراعة 17 صنفا من الخضر على مساحة 659 فدانا على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

أضاف رضوان، أن المديرية وفرت كميات كافية من الأسمدة بمقار الجمعيات الزراعية التعاونية، وذلك لضمان تسميد المحاصيل الصيفية على مستوى القرى والمدن بمراكز المحافظة، حيث يجرى متابعة الأرصدة الكاملة من الأسمدة وإحصائيات التوزيع بدقة حرصا على توفير متطلبات المساحات الزراعية على مستوى كافة المراكز والقرى، وفقا لما يجرى حصره بزمام الأراضى الزراعية بالمحافظة.

وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن الانتهاء من حصاد القمح على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى 192 ألفا و700 فدان، وتم توريد 267 ألفا و340 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الجمعة .

وأكد رضوان فى بيان له أنه جرى توريد 220 ألفا و886 طنا للصوامع خارج المحافظة ، كما جرى توريد 46 ألفا و454 طنا للصوامع والشون داخل المحافظة، مؤكدا أنه يجرى استكمال أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة و استلام الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.


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