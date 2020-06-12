اليوم السابع
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روسيا تعلن عن 8987 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:08 ص
روسيا تعلن عن 8987 إصابة جديدة بكورونا محاولات رصد مصابى كورونا
رويترز

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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 511423، وقال مسئولون، إن 183 شخصا توفوا جراء الفيروس فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات الرسمى إلى 6715.
 
وكان مدير منظمة الصحة العالمية مايكل ريان، قد أعلن إن السبب الحقيقى وراء تسجيل عدد قليل من الوفيات فى روسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، يرجع إلى انتشار الاختبارات فى البلاد للكشف عن الإصابة بالفيروس، وأضاف ريان "فى حالة إجراء الاختبارات على الكثير من الناس، يمكن للمرء أن يلاحظ انخفاضا فى معدل الوفيات".
 
ودعا روسيا، إلى ضرورة تقديم شهادات الوفاة التى تتعلق بهذا الفيروس، للتأكد من تسجيلها بدقة.
 
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، قد رفض خلال مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية الافتراضات التى أدعت بتلاعب روسيا بإحصاءات الوفاة المتعلقة بالفيروس.
 
وكان المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلن تسجيل 8 آلاف و779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية فى عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 502 آلف و436 حالة إصابة.
 

روسيا

الصحه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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