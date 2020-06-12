رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

كتب محمد رضا

وجهت إلى رجل فى الثامنة والثلاثين من عمره، رسميًا تهمة تسميم ثمانية مشردين، قدم إليهم طعاما، يحوى مادة تستخدم فى عبوات الرذاذ للدفاع الذاتى، لتصوير ردة فعلهم، وسُمم الضحايا جميعا فى مدينة هاتنيجتون بيتش، فى جنوب مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، وقد عانوا من أعراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاع كبيرة فى البطن حسب ما أوضحت أجهزة المدعى العام فى بيان.

وأضاف البيان، إن عدة مشردين تعرضوا للتسميم ادخلوا المستشفى بعدما تناولوا مأكولات تحوى نوعا من الفلفل "بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

واُتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل، بأنه تعمد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم، وكان قد أقنع عدة ضحايا بتناول الطعام مقترحا عليهم البيرة فى المقابل، وقال المدعى العام تود سبيتزر: "استهدف هؤلاء الناس لأنهم فى وضع ضعف.. وقد تم استغلالهم وتسميمهم فى إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه"، داعيا الجمهور إلى إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.