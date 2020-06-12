اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:24 م
رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه المشردين فى أمريكا
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت إلى رجل فى الثامنة والثلاثين من عمره، رسميًا تهمة تسميم ثمانية مشردين، قدم إليهم طعاما، يحوى مادة تستخدم فى عبوات الرذاذ للدفاع الذاتى، لتصوير ردة فعلهم، وسُمم الضحايا جميعا فى مدينة هاتنيجتون بيتش، فى جنوب مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، وقد عانوا من أعراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاع كبيرة فى البطن حسب ما أوضحت أجهزة المدعى العام  فى بيان.

وأضاف البيان، إن عدة مشردين تعرضوا للتسميم ادخلوا المستشفى بعدما تناولوا مأكولات تحوى نوعا من الفلفل "بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

واُتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل، بأنه تعمد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم، وكان قد أقنع عدة ضحايا بتناول الطعام مقترحا عليهم البيرة فى المقابل، وقال المدعى العام تود سبيتزر: "استهدف هؤلاء الناس لأنهم فى وضع ضعف.. وقد تم استغلالهم وتسميمهم فى إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه"، داعيا الجمهور إلى إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

 


الشرطة الامريكية

رذاذ الفلفل

وجبات مسممة

المشردين فى امريكا

تسميم مشردين فى امريكا

لوس انجلوس

ولاية كاليفورنيا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرطة كاليفورنيا تقتل مشتبها به مطلوبا فى جرائم إطلاق نار

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:59 ص

كاليفورنيا تمنح السينما "قبلة الحياة".. الولاية الأمريكية تعيد فتح دور الترفيه وفقا لما تراه المقاطعات.. 25% من سعة القاعة والحجز المبكر والكمامات وأغطية الكراسى والتباعد بين المتفرجين أبرز إجراءات السينمات

الخميس، 11 يونيو 2020 08:30 م

بعد قرار إعادة فتح صالات السينما فى كاليفورنيا.. تعرف على أول فيلم يعرض بعد أزمة كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:32 م

صور صادمة لبطل مسلسل friends في شوارع كاليفورنيا .. راح فين ماثيو بيرى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:00 ص

دراسة جينية تكشف .. كورونا انتقل إلى كاليفورنيا عدة مرات بسبب المسافرين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:00 م

كاليفورنيا تستعد لفتح صالات السينمات بعد غلقها بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:31 م

تعرف على شروط كاليفورنيا لفتح دور العرض 12 يونيو الجاري

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة