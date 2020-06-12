وجاءت تصريحات خان في خطاب متلفز موجه إلى الشعب- وأوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إثر ترأسه الاجتماع رفيع المستوى؛ لمناقشة وضع جائحة فيروس كورونا في البلاد.



وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيتم إغلاق جميع الأماكن التي تسببت في انتشار الفيروس القاتل، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 119 ألف حالة، وتم تسجيل 2356 حالة وفاة بسبب الوباء.



وقال إن الحكومة لم تتخذ الإجراء الصارم بعد، مضيفا أن المنتهكين سيواجهون الإغلاق، مشيرا إلى أنه سيراقب تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية وتدابير الوقاية شخصيا.



وتأتي هذه التحذيرات إثر ارتفاع حاد في حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد، عقب تخفيف قيود الإغلاق من جانب الحكومة قبل عيد الفطر المبارك.