رئيس مدينة المنيا:حصر دقيق للتعديات على أملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة

وأكد أنه طلب إعداد حصر دقيق للتعديات الأرض الزراعية وأملاك الدولة، المطلوب إزالتها مع مراجعة الكشوفات طرف كل وحدة محلية من قبل نائب رئيس المدينة مع المسئولين بكل قرية ومع الجهات المختصة حتي لا تكون هناك أي عوائق تذكر.

وأشار إلي الوضع في الاعتبار حالات البناء بدون ترخيص داخل الكتل السكنية الضيقة والتى يصعب الوصول إليها بالمعدات، وضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية ومركز الشرطة لتأمين تنفيذ الإزالات.

وأضاف أن أهم التكليفات التى تم التنبيه عليها ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة وعلي الأراضي الزراعية، والتصدي لأي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، وأكد أنه تم التنبيه على وضع الإطار القانوني فى الاعتبار أثناء تنفيذ التكليفات والمهام ، بداية من رصد التعدي وتحرير المحاضر اللازمة والسليمة للوصول إلي آليات تنفيذ صحيحة .