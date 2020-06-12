رئيس مدينة الغردقة يكلف الأحياء بمراجعة مطابق الصرف والمياه.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلف اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، رؤساء الاحياء بالمدينة بمراجعة جميع مطابق الصرف الصحي والمياه والمرافق المختلفة، وإحكام إغلاقها حرصا على سلامة المواطنين وخاصة الاطفال.

وقال رئيس مدينة الغردقة في بيان له اليوم، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ البحر الأحمر، لجميع الهيئات الحكومية الخدمية بمراجعة جميع الغرف والمطابق الموجوده بالشوارع بسرعه ترميمها واغطيتها، قام رؤساء الاحياء بعد تكليفهم، باصدار تعليمات لمساعدي ومشرفي كل قطاع بالمرور وحصر جميع المطابق التالفة الموجوده بكل حي والعمل بسرعه لرفع كفاءتها حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على الشكل الجمال والحضاري للمدينة.

وأكد بيان من مجلس مدينة الغردقة أن العميد حامد أحمد رئيس حى شمال الغردقة قام بتكليف مساعده ومشرف القطاع بالمرور وحصر المطابق بالحي وعلى الفور تم عمل تطهير للغرف وصيانه للمطابق التالفة بنطاق الحي، كذلك قام رئيس حي شمال بحمله نظافة ورفع المخلفات بمحيط مدرسه الثانويه بنات وسوق الخطار بالدهار مشددا بضرورة التزام كل صاحب محل بتوفير سله مهملات لإلقاء المخلفات بها للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المظهر العام.

كما أكد البيان أن رئيس المدينة أصدر تعليماته للشركة المنفذة لأعمال النظافة بالمرور الدوري على سوق الخضار، مشددا بضرورة رفع جميع المخلفات التاتجة من محلات الطيور والأسماك والخضراوات أول بأول.