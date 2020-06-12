رئيس مدينة الغردقة: حملات مكثفة لرفع مخلفات الرتش من الطريق الدائرى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم، حملات لرفع المخلفات المتراكمة على الطريق الدائرى، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، برفع جميع المخلفات الموجودة بالطريق الدائرى، حرصا على سلامة قائدى السيارات، من سكان المدينة والوافدين حيث تم رفع حوالى 850 طن مخلفات رتش مبانى بعدد من البؤر التى تم رصدها على الطريق الدائرى بنطاق حى جنوب.

وأكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة تعليماته رؤساء الأحياء بتكثيف حملات لرفع المخلفات الموجوده بكميات كبيرة فى المنطقة المحصورة بين مساكن الروضة وأبوعشرة والنجدة والمرور، والتى وجه محافظ الإقليم بضرورة رفعها.

ووجه رئيس مدينة الغردقة على الفور بخروج المعدات اللازمة لرفع كفاءة الطرق من مخلفات الرتش التى قد تعوق الطريق من المرور فقام اليوم ايهاب مكاوى رئيس حى جنوب الإدارات المختصه بسرعة أعمال رفع الرتش من على جانبى الطريق بمنطقة مساكن الروضه والدائرى الأوسط، حيث تم الدفع بمعدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع كافة المخلفات المتراكمة، والتى كانت تشوه المظهر العام.

كما أكد رئيس مدينة الغردقة، لرؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لحالة رفع جميع المخلفات كلا فى نطاقه، وعدم السماح بتكرار وجود أى مخلفات به، باعتباره أحد الطرق الحيوية الرابطة داخل وخارج مدينة الغردقة .

واضاف رئيس مدينة الغردقة تعليماته رؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية برئاسة المدينه بضروره المتابعة المستمرة والتصدى لاى مواطن يقود سياره نقل مخلفات المبانى ويقوم بإلقاء المخلفات فى نطاق المناطق السكنيه أو الدائريه يطبق عليه أحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



رفع مخلفات من الطريق الدائرى



رفع مخلفات من الطريق الدائرى