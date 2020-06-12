رئيس مدينة الحسنة بسيناء الجديد يزور قرية بغداد ويستمع لشكاوى الأهالى.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ اللواء أسامة أحمد محمود، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء الجديد، مهام عمله ميدانيا بزيارة قرية بغداد والاستماع لشكاوى الأهالى وعقد اجتماعات مع مسئولى الكهرباء والمياه للوصول لتحقيق مطالب خدمية للأهالى.

وأفاد بيان لمجلس مدينة الحسنة، بأن اللواء أسامة محمود رئيس المدينة قام بزيارة لقرية بغداد وتفقد سير العمل بمستشفى بغداد المركزى واستمع إلى آراء وشكاوى الأطباء والممرضين و المواطنين.

ووعد بحل جميع الشكوى الخاصة بالمواطنين والخاصة الأطقم الطبية بالمستشفى، كما قام بزيارة محطة تحلية مياه الشرب الجديدة ببغداد وأكد على سرعة الانتهاء من تسليم المحطة وبدء العمل بها، كما تفقد سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بغداد وأكد على ضرورة الانضباط فى العمل للموظفين للحصول على أعلى أداء فى العمل لصالح المواطنين، واستمع لشكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وغيرها وأكد على سرعة دراسة هذه المشاكل والعمل على حلها وتنفيذ مطالب المواطنين .

وعقد رئيس مجلس مدينة الحسنة اجتماعا بمكتبه بالمهندس محمود امبابى مدير شركة كهرباء الحسنة، والمهندس محمد الشحات مدير شركة المياه والصرف الصحى بمدينة الحسنة، لمناقشة أهم شكاوى المواطنين بقطاعى الكهرباء ومياه الشرب بمركز ومدينة الحسنة، وطالبهم بحل هذه المشاكل بأسرع وقت وذلك لتسهيل مصالح المواطنين، وناقش أهم المشروعات فى المركز والمدينة والتى تتعلق بالابار ومدى إمكانية حفر ابار وإنشاء سدود جديده للاستفادة من مياه الأمطار والسيول وإعادة استخدامها مرة اخرى لتكثيف الخدمات للمركز والمدينة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ،فى بيان له، استلام اللواء أسامة أحمد محمود رئيس مركز ومدينة الحسنة الجديد ، مهام عمله رئيسا للمركز والمدينة ، واستهل العمل بعقد لقاء بموظفى الوحدة المحلية .

حضر اللقاء المهندس أحمد عبد الحليم سالمان ، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة ، والذى قام بمهام رئيس المدينة خلال الفترة السابقة ، ووليد امين المنسى سكرتير عام المجلس وجميع العاملين بالمجلس .

خلال اللقاء تم التعارف بين الموظفين ورئيس المدينة ومراجعة موقف العمل التنفيذى على أرض مركز الحسنة فى المدينة والقرى ، والموقف التنفيذى لسير المشروعات الجارى العمل فيها والمقترحة للتنفيذ خلال الفترة القادمة .

يذكر أن رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء، استلم مهام عمله من بين 4 رؤساء مدن تقرر تعيينهم فى شمال سيناء ضمن حركة المحليات الأخيرة.

وقرر اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ابقاء رؤساء مدينتى نخل ورفح الذين كانوا ممن شملتهم حركة التنقلات فى مواقعهم، واستأنف كلا من العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، وسليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء عملهم القائمين به كرؤساء للمدن، واستلم العميد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد مهام عمله كرئيس جديد للوحدة المحلية.

وبدأت أعمال رئيس مركز ومدينة رفح بعد تجديد الثقة له رئيسا للمدينة بمتابعة ملف تعويضات الأهالى ومراجعة حالات الصرف ، فيما تابع سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل عمله بزيارة مواقع يجرى التجهيز لتنفيذ مشروعات جديدة عليها ، اضافة لمتابعة انضباط اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بعمليات النظافة للشوارع وتعقيم المقرات والمنشأت الحكومية والأهلية.

واستهل العميد محمد بهجت رئيس مجلس مدينة بئر العبد الجديد بشمال سيناء عمله، بعقد اجتماعات تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة،وحضر الاجتماع نائب رئيس المدينة محسن سالم والنائب سلامة الرقيعي والنائب رمضان سرحان، ومدراء ادارات التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، و مرفق الاسعاف.



