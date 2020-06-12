رئيس جامعة القاهرة: تطوير الاستقبال والطوارئ بقصر العينى وأجهزة طبية بـ280 مليون

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن التعاقد على توريد أحدث الأجهزة العالمية "لطوارئ قصر العيني" لتصبح وفق كود مستشفيات الطوارئ الدولية، مؤكدا أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات التي تنفذها الجامعة وتسابق الزمن لإنجازها.

وقال رئيس جامعة القاهرة في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك " إن إعادة هيكلة مبنى الاستقبال والطوارئ وأجهزة بمواصفات دولية بتكلفة تصل 280 مليون جنيه، وتطوير مستشفى الباطنة بتكلفة 35 مليون.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن فوز وحدة السكتة الدماغية بمستشفى طب قصر العيني، بالجائزة الماسية Diamond Angels Award على مستوى العالم من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية World Stroke Organization، بالتعاون مع منظمة الإتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية European Stroke Organization وهي الجائزة الأعلى لتقييم أداء وحدات السكتات الدماغية على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى طب قصر العيني هي الوحيدة الحاصلة على هذه الجائزة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها المرة الثانية التي تحصل فيها الوحدة على الجائزة؛ بعد حصولها عليها لأول مرة في عام 2017 حيث كانت الجائزة وقتها على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط فقط، أما هذا العام على مستوى العالم.

وتعتبر وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا و لا يوجد مثيل لها في القدرة الإستيعابية في أوروبا، بالإضافة إلى أنها تعمل بالبروتوكول العلاجي الأوروبي الذي يعتمد على مبدأ الساعة الذهبية، وهي مكونة من 32 سرير، منها 16 سرير رعاية متوسطة و 16 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 4 أسرة إضافية لإذابة الجلطات، وتخدم وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني، حوالي 1000 مريض داخلي، و 13000 مريض متردد على طواريء السكتة الدماغية، وتذيب الجلطات لما يقرب من 200 مريض سنويًا، وتم عمل قسطرة مخية علاجية لـ 25 مريض سنويًا أيضًا.



