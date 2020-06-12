رئيس الوزراء باكستان يعرض على الهند تبادل برنامج للتحويلات النقدية بسبب كورونا

عرض رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان على الهند تبادل برنامج حكومته للتحويلات النقدية وذلك للتعامل مع التأثير السلبى لفيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن عمران خان ذكر في تغريدة على حسابه في تويتر الخميس "بأنني مستعد لعرض المساعدة وتبادل برنامج التحويلات النقدية مع الهند".
جاءت تصريحات عمران خان ردا على تقرير أن 34 % من الأسر عبر الهند ليست بإمكانها البقاء لأكثر من الأسبوع دون المساعدة.
وأشار عمران خان إلى أن حكومته تمكنت من النجاح في نقل نحو 120 مليار روبية في تسعة أسابيع إلى أكثر من 10 مليون أسرة وذلك بشكل شفاف بهدف التعامل مع تأثير الجائحة على الشرائح الفقيرة.
رئيس الوزراء باكستان يعرض على الهند تبادل برنامج للتحويلات النقدية بسبب كوروناالجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 ص
رئيس وزراء باكستان عمران خان
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عرض رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان على الهند تبادل برنامج حكومته للتحويلات النقدية وذلك للتعامل مع التأثير السلبى لفيروس كورونا.
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