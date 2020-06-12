دعوات لاستخدام الكمامة القماش فى إيطاليا للحد من المخلفات وحماية البيئة

كتبت فاطمة شوقى

دعا العديد من الخبراء والمسئولين فى إيطاليا الى استخدام الكمامة القماش، القابلة للغسل، بدلا من الكمامات الطبية، وذلك لعدة أسباب، منها الحماية من نشر العدوى مجددا بعد التخلص من الكمامة المستخدمة، وأيضا للحفاظ على البيئة من مخلفات الكمامات التى ستصل لمئات الاطنان.

وقالت مجلة "بادوفا" الإيطالية على موقعها الإلكترونى إن "الكمامة القماش" مفيدة للبيئة للغاية فبذلك من الممكن ان يتجنب العالم نفايات جديدة ، كما أنها ستوفر اقتصاديا أيضا للأشخاص، بدل من شراء الكمامات الطبية بشكل يومى أكثر من مرة، فهى كمامة واحدة من الممكن ان تستمر لأكثر من شهر مع الغسيل اليومى.



كمامة قماش ايطالى

وأشارت المجلة الإيطالية إلى أنه من المتوقع ان يستمر وجود فيروس كورونا فى العالم فعلى الرغم من أنه الآن أقل انتشارا إلا أن هذا يعود الى الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها دول العالم، من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة خاصة فى المرحلة الثانية من الفيروس، وهو ما يجعل هناك تأكيد باستمرار ارتداء الكمامات لمدة طويلة حتى ينتهى هذا الفيروس بشكل كامل.



كمامة من القماش الايطالى

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب ان الكمامة القماش ستوفر اقتصاديا للاشخاص والدولة، وتحمى البيئة ، فإنها أيضا تحسن من نفسية الأشخاص فى ظل الازمة التى يعيشها العالم ، فمنها أشكال جميلة وألوان مبهجة ، وهذا التحسن النفسى يساعد على رفع المناعة التى يحتاجها الاشخاص من اجل مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت المجلة إلى أن بلدية بدوفا فى ايطاليا تزود العاملين ب5000 كمامة قابلة للغسل وذلك لحماية أنفسهم فى مكان العمل ، وخوفا من تأثير نفايات الكمامات الطبية التى تسبب التلوث.



كمامة قماش

وقالت رئيسة بلدية بدوفا، فرانشيسكا بنسيولينى "قمنا على الفور بتنفيذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان أقصى قدر من السلامة لموظفينا، وتزويد الجميع بأجهزة وقائية مثل الكمامات القماش والمطهر"، مضيفة "علمنا أن احترام البيئة اساسى وأن صور مياهنا وهى مليئة بالنفايات والفضلات تؤذينا، وعلينا ان نحمى أنفسنا بقناع يحمى بدوره الطبيعة والبيئة ، كما علينا تعقيم جميع المكيفات فى المكاتب".