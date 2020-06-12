دراسة: ثلث الألمان يرون أن العمل من المنزل يحسن البيئة والمناخ

كتبت: هناء أبو العز

كشفت دراسة ألمانية، أن ما يقرب من ثلث الألمان يتوقعون عددًا أقل من رحلات العمل والمزيد من مؤتمرات الفيديو في السنوات التي تأتى بعد انتشار وباء كورونا، في حين أن هذا أقل بقليل مما هو عليه في بقية العالم.

ويرى وزير البيئة الألماني أن هذا سيكون فرصة لتحسين المناخ ونوعية الحياة من خلال التنقل بشكل أقل.

وقالت سفينيا شولز، التي قدمت الدراسة التي أجراها إرنست ويونج ومعهد فوبرتال البحثي: "لا أحد يريد أن تبقى الحياة كما كانت خلال الوباء، ولكن يجب أن نحافظ على بعض الروتين الجديد.

ووفقاً للصحيفة، فإن حوالي ربع الموظفين يعملون في المنزل على الأقل في جزء من الوقت أثناء الوباء، وأظهر البحث أن حركة الإنترنت المتعلقة بمؤتمرات الفيديو ارتفعت بنسبة 120٪ في عينة قياس عند نقطة تقاطع رقمية في فرانكفورت.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، يمكن تقليل حركة الركاب على المدى الطويل بحوالي 8 ٪ إذا تم تعزيز مكتب المنزل والوصول عن بعد لمتطلبات العمل.