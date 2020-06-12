اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة: ثلث الألمان يرون أن العمل من المنزل يحسن البيئة والمناخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:15 م
دراسة: ثلث الألمان يرون أن العمل من المنزل يحسن البيئة والمناخ العمل من المنزل
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة ألمانية، أن ما يقرب من ثلث الألمان يتوقعون عددًا أقل من رحلات العمل والمزيد من مؤتمرات الفيديو في السنوات التي تأتى بعد انتشار وباء كورونا، في حين أن هذا أقل بقليل مما هو عليه في بقية العالم.

ويرى وزير البيئة الألماني أن هذا سيكون فرصة لتحسين المناخ ونوعية الحياة من خلال التنقل بشكل أقل.

 

وقالت سفينيا شولز، التي قدمت الدراسة التي أجراها إرنست ويونج ومعهد فوبرتال البحثي: "لا أحد يريد أن تبقى الحياة كما كانت خلال الوباء، ولكن يجب أن نحافظ على بعض الروتين الجديد.

 

ووفقاً للصحيفة، فإن حوالي ربع الموظفين يعملون في المنزل على الأقل في جزء من الوقت أثناء الوباء، وأظهر البحث أن حركة الإنترنت المتعلقة بمؤتمرات الفيديو ارتفعت بنسبة 120٪ في عينة قياس عند نقطة تقاطع رقمية في فرانكفورت.

 

ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، يمكن تقليل حركة الركاب على المدى الطويل بحوالي 8 ٪ إذا تم تعزيز مكتب المنزل والوصول عن بعد لمتطلبات العمل.

 


كورونا

العمل من المنزل

دراسة ألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة