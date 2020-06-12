خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

كتب على عبد الرحمن

توجه الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في نهاية خطبة الجمعة اليوم، بأن يرفع الله البلاء والوباء عن مصرنا وعن العالم أجمع قائلاً:" الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين"

وقال عبد السلام، إن الابتلاء والاختبار سنة من سن الله فى خلقه، حيث قال تعالى :" إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا"، وقال أيضا:"وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ"

وأضاف عبد السلام، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه والتي جاءت بعنوان"أسباب رفع البلاء"،:"لنلقى الضوء على بعض أسباب رفع البلاء ومن أهمها صدق التوكل على الله عز وجل مع حسن الأخذ بالأسباب فما أحوجنا في هذا الابتلاء الذى نحياه أن نصدق في التوكل مع الله سبحانه وتعالى قال ربنا في القرآن :" وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا".

وتابع قائلا :"ومع صدق التوكل نتحاج كذلك إلى حسن الأخذ بالأسباب جنبا إلى جنب، وفى سنن الإمام الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ناقته فقال يا رسول الله أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل فقال له صلى الله عليه وسلم :"اعقلها وتوكل".

وأكد خطيب الجمعة بمسجد الإمام الحسين أن من أهم الأمور الذى ينبغي أن نتخلى بها ونحن فى هذه الآونة حتى يرفع الله عنا هذا الوباء، هي لزوم فعل الطاعات والاستغفار لله سبحانه وتعالى يقول أهل العلم:"إن أهل التقى إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وحفظوا حدوده وأوامره فتح الله عليهم أبواب الخير من كل ناحية مصداقا لقول الله:" وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"

وأضاف عبد السلام:"ثالث هذه الأمور التي نحتاج إليها أن نفوض الأمر إلى رافع السماء بغير عمد فإذا توكلنا على الله وأخذنا بالأسباب ولزمنا طاعة الله سبحانه وتعالى فما علينا بعد ذلك إلا أن نفوض الأمر إلى الله ، مع حسن ظننا بأن الله قادر على أن يرفع البلاء وأن يكشف الغمة، ويجب أن نثق فى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرفع البلاء والوباء".