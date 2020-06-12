اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:53 م
خالد صلاح
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خبراء‭ ‬يرون خطورة قد توجب العودة لإجراءات العزل إذا حدثت موجة كورونا ثانية

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:43 م
خبراء‭ ‬يرون خطورة قد توجب العودة لإجراءات العزل إذا حدثت موجة كورونا ثانية الاتحاد الأوروبى
رويترز

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أشار خبراء بمجال الصحة فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إلى احتمال حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على نحو يستلزم إعادة فرض إجراءات العزل العام فى أوروبا، وقالوا إن هذا الاحتمال من متوسط إلى مرتفع ويتوقف على التدرج فى تخفيف القيود وعلى مدى التزام الناس بها.
 
كما توقع تقييم للجائحة، أجراه المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها زيادة متوسطة فى معدلات العدوى فى الأسابيع المقبلة، وإن أشار إلى أن انتقال العدوى تجاوز ذروته فى معظم البلدان الأوروبية.
 
وقالت أندريا آمون مديرة المركز، فى بيان مرفق مع التقييم "الجائحة لم تنته بعد".
 
وأضافت، أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لا يزال مطلوبا للحد من انتشار المرض.
 
وتابعت، "من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعى والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة... مساهمة كل فرد لها أهمية".
 
ويراقب المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومقره ستوكهولم الأمراض والصحة العامة فى الاتحاد الأوروبى ويقدم توصياته فى هذا الشأن.
 
وخلص تقييمه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعى الصارمة التى فرضتها العديد من الحكومات قللت من انتقال المرض.
 

الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

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