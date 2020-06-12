حى ثان المحلة يشن حملة إنارة للأعمدة الكهربائية .. صور

كما قام الحي بشن حملات مكثفة للقضاء على الذباب والناموس ، وكذالك رفع تلال القمامة من نقاط التجميع بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية ، ونقلها إلى مقلب القمامة الرئيسي ، وشدد رئيس الحي على رفع الأتربة والقمامة أول بأول للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وشن حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد عبد الغني عيد رئيس الحى، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة نطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي لإشغالات المحلات والباعة الجائلين. أسفرت الحملة عن إزالة اشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وتشميع ملعب خماسي بمنطقة المستعمرة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وشدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الاشغالات مره اخرى مؤكدا على محاسبة كل مقصر ومتهاون من موظفي الحال حال التقصير فى اداء مهام عملهم.

حملة رش الناموس



حملة صيانة الأعمدة.



حملة صيانة الأعمدة



صيانة الأعمدة