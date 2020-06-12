"حى المنتزة": تطوير "أرض بشاى" ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزة ثان، فى بيان صادر اليوم عن تطوير منطقة أرض بشاى ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية، حيث وجه اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس الحى برفع كفاءة المنطقة والبنية التحتية

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء

وقد وجه اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس حي ثان المنتزه ، بمتابعة أعمال التطوير التي تتم بمربع أرض بشاي المتفرع من شارع 30 ، حيث توجه القائم بتسيير أعمال سكرتير عام الحي مدير الإدارة القانونية ، يرافقه رئيس قسم الطرق، بمتابعة أعمال التطوير المتمثلة في أعمال الكهرباء وشبكات المياه وأعمال قطع وتمهيد ووضع الطبقة التأسيسية التي تتم من قِبل مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية .

وتأتي تلك الأعمال استكمالا لخطة الدولة فى التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة ، ولرفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية فى المناطق العشوائية ، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.

من جهه أخرى وفي ضوء الإهتمام بتكثيف أعمال رفع المخلفات للحفاظ على المظهر العام والجمالى والإستجابة لشكاوى المواطنين بنطاق الحي ،قامت المراقبة العامة للنظافة والتجميل بحي ثان المنتزه ، بإستكمال أعمال رفع المخلفات (الهيش والبوص) ، وتراكمات الأتربة المتواجدة بمساكن الإسكان الصناعي بمنطقة طوسون ، وذلك لليوم الثالث علي التوالي.