اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة بحى أول طنطا لرفع تلال القمامة والمخالفات بمنطقة العجيزى.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:13 م
حملة مكبرة بحى أول طنطا لرفع تلال القمامة والمخالفات بمنطقة العجيزى.. صور جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى أول طنطا فى محافظة الغربية، حملة مكبرة برئاسة عادل داود رئيس الحى لرفع تلال القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك رفع الأتربة ورش وتطهير الشوارع، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

 

وأسفرت الحملة عن إزالة تراكمات القمامة بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزى التابعة لحى أول، ووجه رئيس الحى بضرورة شن حملة إنارة ورفع القمامة فى المواعيد المخصصة لها، وكذلك التنبيه على سكان المنطقة بالقاء القمامة فى نطاق التجميع .

 

وكان حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد عبد الغنى عيد رئيس الحى، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة نطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتصدى لإشغالات المحلات والباعة الجائلين.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة اشغالات المحلات والباعه الجائلين بشارع سعد زغلول وتشميع ملعب خماسى بمنطقة المستعمرة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

وشدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الاشغالات مره اخرى مؤكدا على محاسبة كل مقصر ومتهاون من موظفى الحال حال التقصير فى اداء مهام عملهم.

 

جانب.من الحملة
جانب.من الحملة

 

حملة رفع المخالفات بحي أول طنطا
حملة رفع المخالفات بحي أول طنطا

 

رفع القمامة.
رفع القمامة.

 


اخبار مصر اليوم

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اخبار الغربية

حى أول طنطا

حملة رفع القمامة

القمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة