حملة مكبرة بحى أول طنطا لرفع تلال القمامة والمخالفات بمنطقة العجيزى.. صور

الغربية محمد طارق

شن حى أول طنطا فى محافظة الغربية، حملة مكبرة برئاسة عادل داود رئيس الحى لرفع تلال القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك رفع الأتربة ورش وتطهير الشوارع، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن إزالة تراكمات القمامة بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزى التابعة لحى أول، ووجه رئيس الحى بضرورة شن حملة إنارة ورفع القمامة فى المواعيد المخصصة لها، وكذلك التنبيه على سكان المنطقة بالقاء القمامة فى نطاق التجميع .

وكان حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد عبد الغنى عيد رئيس الحى، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة نطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتصدى لإشغالات المحلات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن إزالة اشغالات المحلات والباعه الجائلين بشارع سعد زغلول وتشميع ملعب خماسى بمنطقة المستعمرة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الاشغالات مره اخرى مؤكدا على محاسبة كل مقصر ومتهاون من موظفى الحال حال التقصير فى اداء مهام عملهم.



جانب.من الحملة



حملة رفع المخالفات بحي أول طنطا