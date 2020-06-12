حكومة هونج كونج ترفض انتقادات بريطانيا لقانون أمنى جديد

رويترز

ردت حكومة هونج كونج، اليوم الجمعة، على تقرير لبريطانيا انتقدت فيه تحرك بكين لفرض تشريع للأمن الوطنى فى المركز المالى العالمى قائلة إن التقرير "غير دقيق ومتحيز".

وقالت الحكومة البريطانية، إن قانون الأمن المقترح يعد انتهاكا واضحا لالتزامات الصين الدولية وإخلالا بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التى حكمت المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها لبكين فى 1997.

وكتب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، فى مقدمة تقرير حكومته نصف السنوى عن هونج كونج "لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الصين لإعادة النظر والتراجع عن حافة الهاوية واحترام الحكم الذاتى لهونج كونج والوفاء بالتزاماتها الدولية."

غير أن حكومة هونج كونج، قالت فى بيان إنها تعارض بشدة "العبارات غير الدقيقة والمتحيزة الواردة فى التقرير بشأن قانون الأمن الوطنى والدرجة العالية من الحكم الذاتى التى تتمتع بها (هونج كونج)".