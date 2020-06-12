اليوم السابع
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حركة الشباب الإرهابية فى الصومال تنشئ مركزا لعلاج مرضى كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:09 م
حركة الشباب الإرهابية فى الصومال تنشئ مركزا لعلاج مرضى كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مقديشو (رويترز)

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قالت حركة الشباب الإرهابية فى الصومال، اليوم الجمعة، إنها أنشأت مركزا لعلاج مرضى كوفيد-19 فى البلاد، وقالت إن المرض يمثل خطرا داهما وفقا لسلطات الصحة العالمية.

 

وأضافت الحركة فى بث على إذاعة الأندلس التابعة لها، "فتحت لجنة العلاج والوقاية من (فيروس) كورونا التابعة لحركة الشباب مركزا للعلاج من كوفيد-19".

 

وتابعت "قالت منظمات الصحة الدولية إن كوفيد-19 ينتشر بشكل رهيب فى دول قارة أفريقيا"، وتحارب الحركة منذ أكثر من 10 سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب فى الصومال وتأسيس حكومة قائمة على تفسيرها.

 

 


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