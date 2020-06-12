حج مجانى واختفاء الأدوية وإلغاء أقسام الطوارئ..أخطر الشائعات مع تامر إسماعيل

رصد الزميل تامر إسماعيل صالح، فى لايف على صفحة "اليوم السابع"، أخطر الشائعات التى انتشرت بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأسبوع الماضى، ونقل عن بيان مجلس الوزراء تصحيح 12 شائعة رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير صدر اليوم الجمعة.

وقدم "اللايف" شرحا لطريقة ظهور وانتشار تلك الشائعات، سواء كانت بشكل عشوائى أو ممنهج من خلال صفحات ولجان إلكترونية تستهدف نشر تلك الشائعات.

وكان من بين أخطر تلك الشائعات، إلغاء عقود الزواج بداية من يوليو المقبل، وإعلان وزارة السياحة عن رحلات حج مجانية هذا العام، وإلغاء أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية بسبب أزمة كورونا، وكذلك شائعة نقص مخزون أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وعرض تامر إسماعيل خلال اللايف كل الشائعات وردود الوزارات المختلفة عليها، والمعلومات الصحيحة حول الملفات التي استهدفتها تلك الشائعات.